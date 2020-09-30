Флагманским партнером Yva.ai стала компания Syssoft

Syssoft («Системный софт»), центр экспертизы в области программного обеспечения, и Yva.ai объявили о заключении стратегического партнерства. В рамках сотрудничества клиенты Syssoft получат уникальные условия подключения к системе поведенческой HR-аналитики Yva.ai. Соглашение подписали в Москве основатель Yva.ai Давид Ян и генеральный директор Syssoft Максим Тикуркин.

Решение Yva.ai – это искусственный интеллект, который применяет алгоритмы активной и пассивной аналитики для оценки психологического климата в компании по более чем 40 метрикам. Активная аналитика подразумевает оценку результатов еженедельных умных сплит-опросов, которые сотрудники проходят всего за 60 секунд. С помощью пассивной аналитики проводится анализ взаимодействий сотрудников с корпоративными инструментами: почтой, порталом, облачными сервисами и другими системами, интегрированными с бизнес-процессами.

«Компании Yva.ai и Syssoft объединяет немало общих ценностей: забота о нуждах пользователей, нацеленность на результат, гибкость, ориентир на передовые технологии и, конечно, вовлеченность в процессы. Yva.ai умеет объективно оценивать вовлеченность, выгорание, активность сотрудников – все то, что мы привыкли списывать на “человеческий фактор”. Этого продукта не хватало российским компаниям в период удаленной работы, и мы будем рады предложить его нашим заказчикам», – сказал Максим Тикуркин, генеральный директор компании Syssoft.

С помощью Yva.ai можно контролировать здоровье команд, прогнозировать и предотвращать увольнения ценных сотрудников, выявлять скрытые конфликты и «токсичный» менеджмент, определять неформальных лидеров, а также улучшать клиентский сервис и экономить миллионы долларов, предотвращая выгорание и отток персонала.

«Обратная связь – основа успеха в бизнесе и в жизни. Самых больших высот достигают те, кто овладел искусством адекватной обратной связи во взаимодействии с людьми. Именно такие лидеры создают эффективные команды. Но на определенном этапе роста бизнеса оценка личной заинтересованности сотрудников становится объективно непростой задачей. Мы придумали Yva.ai для системного решения. Единый инструмент вместо массы отдельных. Yva.ai работает на базе искусственного интеллекта, обрабатывает данные в режиме реального времени и дает возможность видеть “тонкие” места командной коммуникации, а значит по-настоящему эффективно управлять этими процессами», – сказал Давид Ян, основатель Yva.ai.