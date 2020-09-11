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Исследование IDC: Huawei и Yadro стали лидерами российского рынка СХД во втором квартале 2020 года

Бизнес Финансовые результаты Техника

По результатам исследования IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, во втором квартале 2020 г. на российский рынок было поставлено внешних систем хранения данных на общую сумму $103,64 млн.

По итогам квартала на российском рынке внешних систем хранения данных лидируют компании Huawei и Yadro с долями соответственно в 19,7% и 18,1% в денежном выражении. В пятерку лидеров также вошли компании HPE, Dell Technologies и Hitachi. Компания Yadro занимает лидирующее место по объему поставленных СХД с долей в 56,5%.

Рынок систем хранения данных показал рост в денежном выражении, однако несколько сократился с точки зрения поставленных емкостей. Системы среднего класса составляют основу рынка в денежном выражении с долей в 54,6%. Они продемонстрировали прирост в 13,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Также показали прирост поставки гибридных систем и систем на базе флэш-накопителей.

«Несмотря на сохранившийся во втором квартале негативный внешний фон, заказчики продолжили инвестировать в высокопроизводительные и экономически-целесообразные системы хранения данных для обеспечения непрерывности бизнеса и требуемой масштабируемости приложений и инфраструктур. Сегмент систем на базе флэш-накопителей вырос на более чем 27%. Лидерами роста традиционно выступил корпоративный сегмент, в частности финансовый и телекоммуникационный секторы», – отметил Михаил Лебедев, менеджер программы исследований рынка корпоративных систем, IDC в России и СНГ.

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