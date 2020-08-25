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«Связной»: пандемия вовлекла россиян в онлайн

Ритейл Розница Интернет Техника

«Связной» изучил спрос на российском рынке смартфонов в период с 1 июня по 9 августа 2020 г. Жители России после смягчения ограничительных мер не утратили интереса к покупкам смартфонов в интернете несмотря на органическое снижение онлайн-продаж после снятия ограничений.

С 1 июня по 9 августа россияне приобрели 6,7 млн смартфонов на общую сумму 115 млрд руб., из которых на онлайн-продажи пришлось 1,8 млн смартфонов и 39,2 млрд руб., что больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 93% в штуках и на 126% в деньгах. Доля интернет-продаж составила 27,3% в штуках, в то время как в пиковый период пандемии в апреле-мае она составляла 34%.

«В настоящий момент сохраняется достаточно высокая доля продаж смартфонов в онлайне, что связано с изменением потребительского поведения после длительного периода самоизоляции. Несмотря на возможность свободно посещать магазины, часть потребителей осталась в интернете. Покупатели оценили все преимущества интернет-покупок и шаги ритейлеров для развития этого канала продаж. Так, например, «Связной» за последние несколько месяцев расширил способы получения товаров за счет подключения сети постаматов, запустил проекты, которые позволяют клиентам получать товары из нашего интернет магазина в течение часа», — сказал вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин.

Наибольший прирост показали смартфоны стоимостью свыше 50 тыс. руб., доля которых составила 11,7%. Самым популярным онлайн-брендом стал Samsung, а наиболее популярными моделями стали Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A10 и Apple iPhone 11 128 ГБ.

ТОП-3 популярных бренда смартфонов в онлайн (по количеству продаж): Samsung - 28,7%; Xiaomi - 21,1%; Honor - 16,8%

По объему продаж в денежном выражении лидерами стали модели Apple iPhone 11 128 ГБ, Apple iPhone 11 64 ГБ и Samsung Galaxy A51.

ТОП-3 популярных бренда смартфона в онлайн (по сумме продаж): Apple - 38,6%; Samsung - 27,7%; Honor - 10,9%.

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