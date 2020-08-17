Oppo Enco W31 c двойным шумоподавлением представлены в России: раскрой силу музыки

Компания Oppo представляет в России беспроводные наушники Oppo Enco W31, оснащенные технологией двойного шумоподавления. Гарнитура поддерживает стабильное соединение с помощью Bluetooth 5.0, обеспечивая бесперебойную передачу сигнала. Время автономной работы составляет до 15 часов при подзарядке кейсом, что позволяет наслаждаться любимой музыкой еще дольше и всегда оставаться на связи.

Oppo Enco W31 позволяют выбирать режим прослушивания музыки и адаптировать звучание в соответствии с особенностью музыкального жанра. Сбалансированный режим подходит для поп-музыки и классических произведений, а динамический – передаст насыщенные басы электронной музыки и рок-композиций. Изменить настройки можно двойным нажатием на левый наушник. Технология сенсорного управления также позволяет быстро переключать треки и вызывать голосового ассистента.

В Oppo Enco W31 реализована технология двойного шумоподавления во время звонков. Устройство имеет два встроенных микрофона: внешний микрофон отвечает за фильтрацию постороннего шума, а внутренний – улавливает голос. Наушники способны работать на протяжении 3,5 часов без дополнительного питания, а при подзарядке кейсом – до 15 часов. Кроме того, Oppo Enco W31 защищены от брызг и пыли по стандарту IP54, что особенно подойдет для любителей активных тренировок.

Oppo Enco W31

Oppo Enco W31 представлены в двух цветах – белом и черном. Новинка будет доступна с 21 августа 2020 г. по цене 6 990 рублей.