X5 Retail Group ищет решения для оптимизации процессов эксплуатации магазинов и логистики

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) запускают совместный сбор предложений от технологических компаний и интеграторов для оптимизации процессов эксплуатации магазинов и распределительных центров.

Лучшие компании получат возможность провести оплачиваемый пилотный проект на базе лаборатории инноваций Х5 и масштабировать свое решение на инфраструктуре компании. Проект будет оцениваться по нескольким критериям: готовность продукта, эффект от внедрения, а также готовность к пилоту и масштабированию с X5 Retail Group.

X5 Retail Group при поддержке ФРИИ проводит питч-сессию стартапов для внутренних подразделений компании. В этом этапе скаутинга бизнес-заказчиком выступят представители подразделений эксплуатации, которые обеспечивают функционирование всех магазинов сетей под управлением X5 Retail Group (бренды «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»).

Питч-сессия пройдет 2 сентября в онлайн-формате. Заявки принимаются на сайте x5pitch-day.iidf.ru до 17 августа.

По результатам технологического аудита, проведенного ФРИИ по своей авторской методике, определены перспективные технологические направления для интеграции стартапов: складская логистика, управление цепями поставок, управление отходами, оптимизация внутренних процессов, оборудование и инфраструктура, энергоэффективность, работа с данными, бизнес-процессы с поставщиками и подрядчиками.

Участники питч-сессии, прошедшие предварительный отбор, смогут представить свои решения бизнес-заказчикам из блока эксплуатации. В случае успеха проект может быть масштабирован на инфраструктуре X5 — более 17 тысяч магазинах и 42 распределительных центров в 66 регионах России.