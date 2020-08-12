X5 Retail Group ищет решения для оптимизации процессов эксплуатации магазинов и логистики
X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) запускают совместный сбор предложений от технологических компаний и интеграторов для оптимизации процессов эксплуатации магазинов и распределительных центров.
Лучшие компании получат возможность провести оплачиваемый пилотный проект на базе лаборатории инноваций Х5 и масштабировать свое решение на инфраструктуре компании. Проект будет оцениваться по нескольким критериям: готовность продукта, эффект от внедрения, а также готовность к пилоту и масштабированию с X5 Retail Group.
X5 Retail Group при поддержке ФРИИ проводит питч-сессию стартапов для внутренних подразделений компании. В этом этапе скаутинга бизнес-заказчиком выступят представители подразделений эксплуатации, которые обеспечивают функционирование всех магазинов сетей под управлением X5 Retail Group (бренды «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»).
По результатам технологического аудита, проведенного ФРИИ по своей авторской методике, определены перспективные технологические направления для интеграции стартапов: складская логистика, управление цепями поставок, управление отходами, оптимизация внутренних процессов, оборудование и инфраструктура, энергоэффективность, работа с данными, бизнес-процессы с поставщиками и подрядчиками.
Участники питч-сессии, прошедшие предварительный отбор, смогут представить свои решения бизнес-заказчикам из блока эксплуатации. В случае успеха проект может быть масштабирован на инфраструктуре X5 — более 17 тысяч магазинах и 42 распределительных центров в 66 регионах России.