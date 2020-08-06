Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

«Связной» и Росбанк запустили оплату через СБП

ИТ в банках Ритейл Розница Интернет

«Связной» совместно с Росбанком запустила оплату покупок с помощью динамических QR-кодов с использованием Системы быстрых платежей (СБП). Возможность формирования и передачи QR-кода по эквайринговой операции обеспечивает НСПК.

Пилотный проект запущен в Москве. Клиентам Росбанка новая возможность уже доступна в приложении «Росбанк Онлайн». Кроме того, воспользоваться новым способом оплаты покупок в «Связном» смогут клиенты и других банков, которые уже предоставляют такую возможность.

До конца 2020 г. «Связной» планирует масштабировать возможность оплаты через СБП во всех своих магазинах, включая интернет-магазин, а также в мобильном приложении.

Система быстрых платежей позволяет покупателям оплатить покупку безналичным способом напрямую с банковского счета, не используя карту. В мобильном приложении банка покупателю необходимо будет выбрать оплату через СБП, затем просканировать QR-код и подтвердить оплату.

«Безналичные платежи с каждым годом становятся все популярнее. На сегодняшний день на безналичную оплату в нашей розничной сети приходится 35% платежей, поэтому наши клиенты заинтересованы в универсальных способах оплаты. Одним из главных преимуществ СБП является скорость транзакций, что, несомненно, позволит «Связному» повысить уровень сервиса и привлекательность безналичных расчетов для наших покупателей», — отметил президент компании «Связной» Евгений Давыдович.

«Система быстрых платежей – это проект национального масштаба, который способствует выводу российской платежной инфраструктуры на новый уровень. Мы видим повышенный интерес клиентов к этому сервису и уверены, что он будет востребован компаниями, которые заинтересованы в предложении своим покупателям различных способов оплаты товаров», — сказала первый заместитель председателя правления Росбанка Перизат Шайхина.

Другие материалы рубрики

«Билайн» массово сокращает сеть салонов связи

«Связной» открыл обмен старых iPhone и iPad на новые

В России открылся первый фирменный магазин Xiaomi после пандемии. Видео

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

У кого больше: лучшие смартфоны с камерами 64 Мп и 108 Мп

Обзор серии Dell Latitude 9510: новые ноутбуки для бизнеса

7 полезных приложений для автомобилистов: выбор ZOOM

2786

Процессоры AMD — оптимальное решение для вашего компьютера НР

Показать еще

Наука

Новые транзисторы работают вопреки основным законам

Новая жидкометаллическая батарея будет лучше литий-ионной

Кардиостимуляторы зарядятся фотонной энергией

Новый подход к ИИ: к нейронам подселили астроциты
Показать еще
Импортозамещение ВКС в госструктурах затянется на годы Импортозамещение ВКС в госструктурах затянется на годы Билетная система сохранится, даже если билеты станут виртуальными Билетная система сохранится, даже если билеты станут виртуальными