«ВТБ Онлайн» теперь доступен для владельцев Huawei и Honor

Владельцы смартфонов Huawei и Honor получили возможность установить мобильное приложение «ВТБ Онлайн» на свой телефон. Для этого пользователям нужно зайти в магазин приложений AppGallery и найти в поиске «ВТБ Онлайн».

Для входа в приложение новому пользователю потребуется ввести свой номер карты или уникальный номер клиента (УНК), который можно найти в договоре с банком. Далее нужно придумать код доступа для быстрого входа — он может быть длиной от 4 до 8 символов. Чтобы в дальнейшем авторизовываться в «ВТБ Онлайн» по отпечатку пальца, клиенту нужно выбрать «Настройки» в разделе «Прочее», перейти во вкладку «Применение отпечатка» и дать согласие на использование своих биометрических данных.

Для пользователей будут доступны такие функции приложения, как, например, переводы между счетами и картами в любой банк, переводы по миру в одной из 6 валют, бесплатные переводы в другой банк по номеру телефона, оплата различных услуг и штрафов со скидкой 50%, подача заявки на кредит в один клик и другие функции.