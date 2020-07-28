Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

«МойОфис» и «ЛотОС» представили комплект решений для госструктур с возможностью ускоренной установки

ПО Софт ИТ в госсекторе
, Текст: Эльяс Касми

Два разработчика отечественного ПО — «МойОфис» и «Энстрим» — объявляют о начале поставок комплекта импортонезависимых решений. Покупатели смогут приобрести операционную систему «Лотос» с офисным пакетом «МойОфис Стандартный» на 20% ниже рекомендованной розничной цены.

Решения адресованы пользователям из государственных структур, которые осуществляют переход на импортонезависимое программное обеспечение. Процедура установки «МойОфис Стандартный» максимально интегрирована в установку ОС «Лотос», поэтому время на оснащение рабочих мест в организациях с 500+ пользователей сокращается примерно на 25-30 человеко-часов.

Комплект можно приобрести через сеть партнёров обоих вендоров, отгрузка начинается с 3 августа 2020 г. Помимо комплекта решений, покупатели получат доступ к обучающим материалам и услугам технической поддержки. При необходимости также может быть организовано обучение IT-специалистов и обычных пользователей организации в специализированных учебных центрах.

Операционная система «Лотос» предоставляет возможность гибкой настройки структуры дистрибутива. IT-специалисты смогут сформировать списки приложений, которые будут устанавливаться в соответствии с потребностями конкретных групп пользователей. Так, например, для сотрудников финансового блока могут быть предусмотрены бухгалтерские программы, для юристов средства работы с законодательными документами, а для инженеров — САПР. При этом, при переводе конкретной рабочей станции из одной группы пользователей в другую будет автоматически изменяться и набор программ.



Другие материалы рубрики

Поставить серверы на «Эльбрусах» в МВД решилась только неприметная компания-мультимиллиардер

Власти написали правила ведения электронного досье на всех граждан России

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября

ИТ-директор Петербурга — в интервью CNews: В перспективе мы хотим создать цифровой двойник города

Осколки скандально обанкротившегося «Прогноза» начали объединяться

Из ФАС уволился ветеран антимонопольных войн, куратор ИТ и телекома

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие газонокосилки и триммеры для газона: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit Stratos 3

10 бесплатных VPN для компьютера и смартфона: выбор ZOOM

Безопасные вентиляторы: какой выбрать для квартиры?

Показать еще

Наука

Вытянутые объекты можно скрыть от радаров

Новая солнечная батарея хранит энергию в жидкой форме

Наночастицы смогут восстанавливать зрение

Катодное покрытие дало вторую жизнь литий-ионным батареям
Показать еще
Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии Российский бизнес пожаловался на нехватку решений для сбора данных Российский бизнес пожаловался на нехватку решений для сбора данных Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live