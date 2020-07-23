«Связной»: каждые третьи купленные наушники в России – с функцией Bluetooth

Компания «Связной» подвела итоги развития российского рынка наушников за первые шесть месяцев 2020 г. Ключевым драйвом роста продолжает оставаться перераспределение спроса в пользу Bluetooth-решений, которые занимают 73% рынка в деньгах.

С января по июнь 2020 г. на российском рынке было продано 10 млн наушников на общую сумму 21,2 млрд руб., что больше в сравнении с прошлым годом на 2% в натуральном выражении и 30% в денежном. Средняя цена наушников выросла на 28% и составила 2000 руб. Наиболее популярными у россиян оказались устройства от бренда JBL.

Высокую динамику продемонстрировали Bluetooth-наушники, продажи которых в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли на 52% в штуках и в деньгах. Всего на российском рынке наушников продано 3,7 млн устройств на общую сумму 15,5 млрд руб. Самыми популярными в этом сегменте остаются Apple AirPods. Средняя цена Bluetooth-наушников в первом полугодии составила 4100 руб, что соответствует уровню первого полугодия 2019 г.

Топ-3 бренда (по количеству продаж): JBL – 22,8%, Apple – 13,3%, Xiaomi – 12,1%.

Топ-3 бренда (по сумме продаж):Apple – 43,4%, JBL – 13,7%, Samsung – 7,1%.

«Сегодня для потребителя важны функциональность и дизайн устройств, поэтому вполне объяснимо перераспределение спроса в сторону беспроводных моделей. В первом полугодии мы наблюдали переход ведущих брендов на технологию Bluetooth 5.0, которая становится более доступной. Новая технология дает устройствам улучшенное качество связи, более высокую скорость передачи данных, а также увеличенное время автономной работы. Также в этом году произошло усиление китайских брендов на российском рынке. В первую очередь, речь идет о Xiaomi, который стал узнаваемым за счет конкурентных моделей и низкой цены на беспроводные наушники. Во втором полугодии мы ожидаем новинки, которые заменят текущий модельный ряд ведущих брендов, а также снижение стоимости на популярные модели в связи с высокой конкуренцией на рынке», – сказал вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин.