Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

«Связной»: каждые третьи купленные наушники в России – с функцией Bluetooth

Бизнес Финансовые результаты Ритейл Техника
, Текст: Эльяс Касми

Компания «Связной» подвела итоги развития российского рынка наушников за первые шесть месяцев 2020 г. Ключевым драйвом роста продолжает оставаться перераспределение спроса в пользу Bluetooth-решений, которые занимают 73% рынка в деньгах.

С января по июнь 2020 г. на российском рынке было продано 10 млн наушников на общую сумму 21,2 млрд руб., что больше в сравнении с прошлым годом на 2% в натуральном выражении и 30% в денежном. Средняя цена наушников выросла на 28% и составила 2000 руб. Наиболее популярными у россиян оказались устройства от бренда JBL.

Высокую динамику продемонстрировали Bluetooth-наушники, продажи которых в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли на 52% в штуках и в деньгах. Всего на российском рынке наушников продано 3,7 млн устройств на общую сумму 15,5 млрд руб. Самыми популярными в этом сегменте остаются Apple AirPods. Средняя цена Bluetooth-наушников в первом полугодии составила 4100 руб, что соответствует уровню первого полугодия 2019 г.

Топ-3 бренда (по количеству продаж): JBL – 22,8%, Apple – 13,3%, Xiaomi – 12,1%.

Топ-3 бренда (по сумме продаж):Apple – 43,4%, JBL – 13,7%, Samsung – 7,1%.

«Сегодня для потребителя важны функциональность и дизайн устройств, поэтому вполне объяснимо перераспределение спроса в сторону беспроводных моделей. В первом полугодии мы наблюдали переход ведущих брендов на технологию Bluetooth 5.0, которая становится более доступной. Новая технология дает устройствам улучшенное качество связи, более высокую скорость передачи данных, а также увеличенное время автономной работы. Также в этом году произошло усиление китайских брендов на российском рынке. В первую очередь, речь идет о Xiaomi, который стал узнаваемым за счет конкурентных моделей и низкой цены на беспроводные наушники. Во втором полугодии мы ожидаем новинки, которые заменят текущий модельный ряд ведущих брендов, а также снижение стоимости на популярные модели в связи с высокой конкуренцией на рынке», – сказал вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин.

Другие материалы рубрики

В России открылся первый фирменный магазин Xiaomi. Видео

Slack просит защитить ее от Microsoft: «Они хотят нас убить»

Что мешает Ethernet стать стандартом в промышленности

В России начался выпуск первых материнских плат для нового «Байкала». Цена

Microsoft готовит «интерфейс будущего» для Word и Excel. Изменения будут радикальными. Видео

Google росчерком пера «убила» дешевые Android-смартфоны

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Безопасные вентиляторы: какой выбрать для квартиры?

Стоит ли покупать PlayStation 4 Pro в 2020 году

Триммер или газонокосилка — что выбрать для дачи?

Лучшие ноутбуки-трансформеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Катодное покрытие дало вторую жизнь литий-ионным батареям

Черные дыры — неисчерпаемый источник энергии

Следующее поколение миниатюрной электроники не за горами

Обнаружен центр тяжести Солнечной системы
Показать еще
«Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности «Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live