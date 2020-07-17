Банк «Дом.рф» запустил онлайн-сервис погашения кредитов

Банк «Дом.рф» запустил онлайн-сервис погашения кредитов по номеру закладной на счет «Дом.рф» – заемщики могут бесплатно погашать ипотеку, принадлежащую или находящуюся на сопровождении в «Дом.рф». Новый онлайн сервис доступен на сайте банка.

Для совершения платежа через сервис необходимо ввести реквизиты активной карты любого банка, номер закладной и данные заемщика (фамилию, имя и отчество), после чего средства будут переведены на счет и учтены в счет погашения ипотеки.

Перевести средства можно с карты любого российского банка платежной системы Visa, Mastercard или «Мир». Платежи безопасны, списание средств осуществляется только по современной технологии обеспечения безопасности платежей по картам 3DSecure, позволяющей идентифицировать подлинность держателя карты и максимально снизить риск мошенничества.

«В условиях стремительного изменения клиентских ожиданий и требований, в том числе в период режима самоизоляции, онлайн-сервисы банка становятся все более востребованными – спрос на дистанционные услуги вырос в три раза по сравнению с началом года. С запуском нового сервиса мы еще больше расширили возможности удаленного обслуживания, теперь не выходя из дома можно погашать не только кредиты от нашего банка, но и взятые в других банках и находящиеся на сопровождении в "Дом.рф"», – отметил Евгений Шитиков, директор розничных продуктов банка «Дом.рф».