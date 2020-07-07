LG Electronics представила мониторы нового поколения Ultra Ergo

LG Electronics представила мониторы нового поколения Ultra Ergo. Уникальная концепция LG Ergo объединяет в себе три ключевых элемента: точность изображения, эргономичный дизайн и универсальный порт USB-C, благодаря чему обеспечиваются непревзойденная производительность, удобство использования и более простая настройка рабочего места дома или в офисе.

«Наша новая модель монитора, долгожданная Ultra Ergo, впечатляет сразу несколькими уникальными особенностями: особой формой регулируемой подставки, максимально эргономичным решением в дизайне монитора в целом, и самым современным техническим наполнением. Наши новейшие разработки делают эту модель особенно ценной для тех, кто проводит много времени за работой, много задач решает в команде и кому ценно время и удобство при презентации готового продукта.» - сказала Екатерина Зинченко, менеджер по маркетингу (мониторы и персональные ТВ) отдела продаж мониторов LG Electronics.

LG Ergo был разработан для офисных сотрудников и тех, кто проводит много времени за компьютером. Крепление подставки к столу и последующее прикрепление монитора с увеличенным диапазоном регулировки высоты и наклона позволяет создавать идеальные персонализированные рабочие места.

Подставку LG Ergo можно выдвинуть ближе к пользователю или к стене, поднять на уровень глаз или опустить на стол. Ее даже можно полностью развернуть, чтобы показать экран коллеге в офисе. Монитор Ergo можно установить на необходимых высоте и расстоянии, с нужным углом наклона для более удобного постоянного использования. Технологически и эргономически продвинутая подставка LG помогает улучшить осанку благодаря высокой степени регулировки, позволяя каждому пользователю создать идеально настроенную рабочую среду.

Работа в команде подразумевает необходимость частой смены угла зрения на экран, возможно – потребуется разворот дисплея. В этом случае особое мобильное строение подставки (крепление по типу струбцины, несколько колен стойки, способных подстраиваться под любое необходимое положение) не только эконосит место на вашем рабочем столе, но и дает возможность объединить несколько рабочих мест (и процессов) простым поворотом дисплея.

Помимо рабочего процесса, новая модификация дает массу преимуществ при презентации проектов, предоставляя новые возможности для оперативного решения задач.

27-дюймовый монитор QHD IPS воспроизводит детали изображения с sRGB 99%, а режим HDR10 обеспечивает синхронный просмотр контента.

Наличие интерфейса USB-C обеспечивает одновременно передачу изображений с разрешением 4K, быструю передачу данных и питание для зарядки ноутбука через один удобный кабель. 27QN880 USB-C One Cable. В LG Ergo обычную подставку для монитора заменяет зажим, освобождая больше места, при этом система монтажа One Click делает установку монитора более быстрой и легкой.