Microsoft представила новые периферийные аксессуары

Microsoft представила новые периферийные аксессуары в различных ценовых категориях для комфортной работы, которые сочетают в себе лаконичный дизайн, эргономику и современные технологии.

Новая компьютерная мышь Microsoft Bluetooth Mouse удобно помещается в руке, обеспечивая комфорт использования в движении и плавную работу на большинстве поверхностей. Большой выбор цветовых решений позволяет подчеркнуть стиль владельца. Устройство оснащено технологией Bluetooth 5.0 Low Energy, которая обеспечивает низкое энергопотребление и увеличивает срок службы батареи. Оптическое разрешение мыши составляет 1000 dpi по умолчанию с возможностью настройки от 400 до 1800 dpi. Продажи модели уже стартовали в сети магазинов «М.Видео».

Беспроводная мышь Microsoft Bluetooth Mouse

Кроме того, в июне в магазинах партнеров появится в продаже набор Microsoft Bluetooth Desktop, он состоит из мыши Microsoft Bluetooth Mouse в черном цвете и беспроводной клавиатуры Microsoft Bluetooth Keyboard.

Набор Microsoft Bluetooth Desktop состоит из мыши Microsoft Bluetooth Mouse в черном цвете и беспроводной клавиатуры Microsoft Bluetooth Keyboard

Наконец, плоская компактная мышь Microsoft Modern Mobile Mouse теперь доступна в трех новых ярких цветах. Среди основных преимуществ модели – возможность быстрого подключения через Bluetooth, усовершенствованное колесо для плавной, естественной прокрутки и эргономичная форма, которая позволит владельцу работать как правой, так и левой рукой. Компьютерная мышь в новых цветах появится в розничных сетях в июне.