«Магнит» запускает платформу для учета маркированных товаров

В связи с введением маркировки отдельных групп товаров «Магнит» создает информационную систему, в которой будут отражены сведения о всех категориях товаров, попадающих под соответствующее постановление Правительства России. Это позволит оперативно подтверждать достоверность кодов маркировки продукции и не снижать скорость обслуживания покупателей на кассе.

Планируется, что с 1 июля 2020 г. через систему «Магнита» будут проходить все данные о поступлении такой продукции в распределительные центры и ее реализации в магазинах, а ориентировочно в октябре завершатся финальные настройки платформы.

С 1 июля 2020 г. в России в рознице смогут продаваться только маркированные обувь и табачная продукция, с 1 октября 2020 г. начнется обязательная маркировка парфюмерной продукции, с 1 января будет запрещен оборот ряда немаркированных товаров легкой промышленности, с 20 января начнется обязательная маркировка некоторых видов готовой молочной продукции.

Розничная сеть вместе с поставщиками уже протестировала маркировку табака и обуви. Так, в магазинах на сегодняшний день продано более 156 млн промаркированных пачек сигарет. «Магнит» рассчитывает, что поиск наилучших решений для внедрения маркировки поможет производителям и сетям максимально гибко интегрировать систему в свои бизнес-процессы и минимизировать расходы на запуск. Покупатели в свою очередь смогут быть уверены, что приобретаемая продукция абсолютно легальна и прошла все этапы проверки: через приложение «Честный знак» по коду маркировки на упаковке они получат достоверную информацию о товаре.

В настоящее время остается ряд открытых технических вопросов, их ритейлер рассчитывает решить в ходе экспериментов. При этом компания отмечает положительные моменты, которые уже можно использовать в технологиях продаж.

«Один из них — это применение кода маркировки при продаже товаров на кассе через одно сканирование, что может сократить время обслуживания наших покупателей. Код маркировки включает в себя дополнительную критичную бизнес-информацию, которую мы можем использовать, например, максимальную розничную цену для контроля на кассе, сроки годности для контроля реализации товара. Кроме того, мы ожидаем, что система маркировки будет развиваться и добавлять бизнес-выгоды для добросовестных участников оборота», — сказала руководитель проектов дирекции по стратегическому развитию цепочек поставок розничной сети «Магнит» Яна Низамиди.

«Среди выгод работы с маркированными товарами хочется отметить, в первую очередь, внедрение электронного документооборота и стимулирование отказа от бумажных носителей, и, соответственно, автоматизация бизнеса. В свою очередь, электронный документооборот позволяет оптимизировать процессы логистики, склада и делает всю цепочку движения товара прозрачной для торговой сети и поставщика», — сказала руководитель проектов ИТ розничной сети «Магнит» Екатерина Полякова.