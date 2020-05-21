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Tele2 обеспечил школьников Ленобласти техникой и связью для дистанционного обучения

Телеком Мобильная связь Интернет Интернет-доступ Техника

Tele2, российский оператор мобильной связи, в рамках акции «Помоги учиться» и соглашения с правительством Ленинградской области обеспечил бесплатным мобильным интернетом и планшетами школьников четырех специализированных образовательных учреждений.

Tele2 предоставил 161 планшет и мобильный интернет для дистанционного обучения учащихся в Ленинградской области. Помощь предоставлена воспитанникам специализированных образовательных учреждений, у которых нет персональных компьютеров дома для прохождения дистанционного обучения. Школьники смогут использовать мобильный интернет Tele2 бесплатно на протяжении трех месяцев как для завершения учебного года, так и для самообразования на летних каникулах. Пакет включает 10 ГБ интернет-трафика ежемесячно.

Планшеты и SIM-карты распределят среди четырех образовательных учреждений Ленинградской области: Назийского центра социально-трудовой адаптации и профориентации, Сясьстройской школы-интерната и Кировской школы-интерната, реализующих адаптированные образовательные программы, а также Мгинской школы-интерната, реализующей адаптированные образовательные программы для детей с нарушениями зрения.

Евгений Головинов, заместитель директора макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 по вопросам взаимодействия с органами государственной власти, сказал: «Переход обучения в онлайн коснулся многих семей, но особенно нелегко было тем, кто не может себе позволить в короткий промежуток времени и купить оргтехнику, и оплатить интернет. Электронные дневники, мессенджеры, уроки по видеосвязи и контрольные на специальных онлайн-платформах – все это разнообразие инструментов дистанционного образования работает только при наличии надежного интернета, который мы и предоставили. А в качестве наших услуг мы уверены, поскольку в прошлом году в Ленобласти Tele2 модернизировала инфраструктуру связи, увеличив покрытие сети и скорость мобильного интернета».



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