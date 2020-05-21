МТС оптимизировала производство «Микрона» с помощью технологий больших данных

МТС на основе анализа данных увеличила эффективность калибровочных запусков на заводе «Микрон», крупнейшем производителе микроэлектроники в России. Это позволило на 30% снизить время технологической настройки оборудования.

Калибровочный процесс на «Микроне» — это тестовый запуск системы в начале рабочего дня или при переходе к производству микропроцессора другого вида. Это позволяет избегать сбоев и гарантировать качество продукции. В случае, если тестовый запуск проходил неудачно, технологам приходилось осуществлять полный перезапуск процесса, в том числе сливать дорогостоящие кислоты, использующиеся в производстве микропроцессоров, и сбрасывать настройки оборудования.

МТС проанализировала данные о работе установок за год и влияние различных компонентов на работу системы. Компания определила элемент, негативно влияющий на показатели, и проработала оптимальные сценарии тестов. В результате технологам «Микрона» во время квалификационных тестов теперь не нужно сбрасывать настройки оборудования и сливать все химикаты: в 92% случаев достаточно заменить конкретный реактив, чтобы выйти на необходимые параметры.

«В микроэлектронном производстве высокая степень автоматизации, есть массивы данных для аналитики. Наш техпроцесс состоит из сотен повторяющихся операций, последовательность строго регламентирована и сопровождается постоянным контролем качества. При этом каждая калибровка системы стоит довольно дорого, так как используются десятки элитных химических компонентов, а при малейшем отклонении от заданных параметров оборудование перезапускается, реактивы сливаются и настройка начинается заново, — сказал заместитель генерального директора по производству «Микрон» Сергей Ранчин. — Аналитика данных позволяет с высокой точностью определить, какой из компонентов сработал некорректно, минимизировать риски и сэкономить время настройки оборудования».

«В прошлом году МТС выделила в отдельную структуру Центр промышленной автоматизации, который предлагает предприятиям индивидуальные проекты и готовые комплексные решения по цифровизации производственных процессов. Международный опыт показывает, что это может быть востребовано не только на высокотехнологичных производствах сектора микроэлектроники, но и в нефтеперерабатывающей, горнорудной, металлургической, химической, пищевой промышленности и в других отраслях, — отметил вице-президент МТС по облачным и цифровым решениям Дмитрий Халин. — Одна из перспективных сфер применения цифровых решений для повышения эффективности производства – работа с большими данными. Крупные предприятия обладают огромными массивами данных, МТС – компетенциями в сфере их анализа, предиктивной аналитики и интернета вещей. Это позволяет нам находить новые сценарии использования данных на предприятии, что в результате позволяет оптимизировать производственные процессы».

Проект реализован совместно с одним из ключевых игроков российского рынка аналитики данных компанией «Алгомост».