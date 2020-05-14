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Сбербанк обеспечил жителям столичного региона возможность дистанционной оплаты услуг ЖКХ

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Московский банк Сбербанка, компания «Россети Московский регион» и «Мосэнергосбыт» заключили трехстороннее соглашение об информационно-технологическом взаимодействии, в соответствии с которым жители, а также предприятия и организации подмосковного Красногорска с мая текущего года получили возможность в режиме реального времени оплачивать счета за потребленный ими объем электроэнергии, не выходя из дома, через «Сбербанк Онлайн». Одновременно здесь же можно подать показания индивидуальных электрических счетчиков.

Сам договор был подготовлен и подписан представителями трех компаний полностью в дистанционном режиме с использованием средств видеоконференцсвязи и курьерской службы.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка, сказал: «Сбербанк при любых обстоятельствах обеспечивает бесперебойную работу всех подразделений в целях оперативной поддержки своих партнеров и предоставления клиентам максимально безопасных и удобных финансовых сервисов. Сегодня мы используем самые современные цифровые решения при подготовке и заключении сделок, как с крупными предприятиями, так и с физическими лицами. В дистанционном режиме можно оформить необходимые документы, получить кредит, осуществить все необходимые платежи. Наша задача – создать для жителей столичного региона комфортные условия для возвращения к нормальной жизни и работе».

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