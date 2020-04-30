Приложение SAP поможет автоматически отслеживать распространение COVID-19

Один из локальных департаментов здравоохранения на юге Германии уже использует облачное приложение SAP для отслеживания контактов с пациентами, инфицированными COVID-19. Оно было запущенно 10 апреля 2020 года и позволяет автоматизировать и значительно ускорить этот процесс.

Согласно данным Института Роберта Коха еженедельно порядка 400 000 человек проходят тестирование на COVID-19, если тест оказывается положительным, врач должен уведомить об этом пациента и местный департамент здравоохранения. Затем необходимо собрать данные обо всех контактах инфицированного, которые могли произойти в течение последних двух недель.

Роланд Бернхард, глава администрации города Бёблинген на юге Германии, сказал: «Отследить все возможные контакты человека очень масштабная и сложная задача, разработанное ИТ-решение серьезно упростило нам работу. Процессы были значительно оптимизированы для муниципальных и районных административных учреждений, я надеюсь, что это поможет предотвратить распространение вируса».

Если человек был в контакте с пациентом с COVID-19, он получит e-mail от местного органа власти в Бёблингене, в нем будет ссылка на веб-приложение, разработанное SAP. Дав согласие на обработку информации, он может внести необходимые данные с любого устройства, затем они в анонимной форме попадают для анализа и дальнейшей статистики в медицинские учреждения, такие как, например, Институт Роберта Коха. Важно, что благодаря приложению сбор информации происходит в разы быстрее, это особенно критично для людей в группе риска, кроме того, решение освобождает сотрудников местных отделов здравоохранения для других, более важных задач.

Приложение было разработано в очень сжатые сроки на базе SAP Cloud Platform и заработало в Бёблингене рано утром 10 апреля 2020 года. Облачные технологии позволят в дальнейшем масштабировать его на все 400 отделов здравоохранения Германии. Решение будет актуальным и после окончания пандемии коронавируса, так как врачи должны сообщать о случаях и других инфекционных заболеваний, таких как корь, менингит и сальмонелла, чтобы предотвратить их вспышки.