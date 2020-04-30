Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Eset обнаружил критические уязвимости в контроллерах «умного дома»

Безопасность Стратегия безопасности Пользователю Техника

Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, обнаружил критические уязвимости в трех контроллерах «умного дома» — Fibaro Home Center Lite, Home Matic Central Control Unit (CCU2) и eLAN-RF-003. Они используются в небольших офисах и домашних сетях по всему миру.

Найденные уязвимости могут быть использованы для осуществления атак методом Man-in-the-Middle, когда злоумышленник перехватывает данные, передаваемые между каналами связи, извлекает полезную информацию и при необходимости даже подменяет ее. Киберпреступник способен установить контроль над центральным блоком и всеми подключенными к нему девайсами.

Одним из уязвимых устройств стал Fibaro Home Center Lite — контроллер, предназначенный для управления устройствами интернета вещей (IoT). Эксперты Eset обнаружили ряд серьезных недостатков, с помощью которых злоумышленник может получить несанкционированный доступ. В частности, одна из уязвимостей дает возможность создать бэкдор SSH, подобрать пароль методом брутфорса и установить полный контроль над устройством.

В устройстве Homematic CCU2 обнаружена RCE-уязвимость, при помощи которой обеспечивается удаленное выполнение кода. Таким образом злоумышленник мог бы легко получить доступ к системе «умного дома» и всем подключенным к ней гаджетам.

Эксперты Eset также сообщили о проблемах в версии прошивки устройства eLAN-RF-003 2.9.079, среди которых отсутствие реализации SSL-шифрования, некорректные проверки подлинности, позволяющие выполнять команды без авторизации. Их опасность состоит в том, что данный девайс позволяет пользователю управлять различными домашними системами через приложение на смартфоне, смарт-часах, планшете или телевизоре.

Благодаря своевременному обнаружению уязвимостей экспертами Eset, производители уже выпустили обновления.

Другие материалы рубрики

Грядет геноцид расширений для Chrome. Вводятся новые жесткие правила для их разработчиков

Алишер Усманов покупает «ИКС Холдинг»

Разработчик антитеррористического ПО с его помощью шпионил за любовницей

Власти урезали расходы на кибербезопасность. Отечественные разработчики недополучат 10 миллиардов

Google запустила альтернативу VPN для бизнеса

«Ростелеком» хочет потратить 1,5 миллиарда на выявление зараженных интернет-пользователей

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор внешнего SSD LaCie Rugged: неубиваемый малый

Как правильно установить телевизор и монитор: советы ZOOM

8 популярных мифов о пылесосах, которым не стоит верить

5 способов погулять, не выходя из дома: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Умный гидрогель для охлаждения смартфонов преобразует тепло в электричество

Еще один шаг к успешному хранению данных в ДНК сделан

Синтезирована самая сложная микрочастица в мире

Шаг к супербыстрым компьютерам: разработана платформа для оптического транзистора
Показать еще
Тема месяца

Как подобрать ноутбук для удаленной работы в СМБ-сегменте

Многие организации меняют свой основной вид деятельности, уходя в онлайн

Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

Какие HR-процессы можно доверить ботам Как понять, что компании пора внедрять виртуальных роботов