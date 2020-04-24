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Mail.ru Group упростила настройку кампаний с контекстным таргетингом для рекламодателей

Интернет Интернет-реклама

Mail.ru Group запустила инструмент для подбора синонимов при настройке контекстного таргетинга в кампаниях на рекламной платформе myTarget. С его помощью рекламодатели смогут не упустить актуальные контекстные фразы и увеличить охват релевантной аудитории.

При настройке кампаний с контекстным таргетингом в myTarget рекламодатели теперь могут использовать инструмент, который генерирует синонимы заданных поисковых фраз. Список рекомендаций включает в себя как отдельные слова, так и словосочетания с выбранным словом — и на русском, и на английском языках там, где применимо. Например, если рекламодатель вводит запрос «айфон», система предложит ему несколько вариантов, в том числе «iphone», «iphone купить», «iphone 6 plus» и другие словосочетания.

По умолчанию отображается до десяти основных подсказок и до пяти дополнительных вариантов к каждой из них. Нажав на кнопку «загрузить еще», можно получить расширенный список синонимов.

Пользователи все активнее ищут информацию о товарах не в поисковиках, а в социальных сетях, в маркетплейсах и на классифайдах — на тех площадках, где можно сразу совершить покупку. Контекстный таргетинг myTarget позволяет работать с меняющимися паттернами поведения аудитории, показывая рекламу релевантным сегментам в зависимости от поисковых фраз, которые пользователи задают на ресурсах Mail.ru Group, в том числе в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники», а также на «Юле».

С новой функцией рекламодатели myTarget смогут не только быстрее создавать кампании с контекстным таргетингом, но и выбирать наиболее релевантные фразы для продвигаемых товаров и услуг.

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