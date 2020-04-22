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Eset: мошенники рассылают письма с угрозами заразить пользователей коронавирусом

Безопасность Стратегия безопасности Пользователю Маркет

Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, обнаружила новые опасные виды кибермошенничества на фоне пандемии. Преступники шантажируют пользователей и различными способами вымогают деньги.

Ранее Eset уже сообщала о противоправных действиях в интернете: рассылке вредоносных электронных писем с новостями о болезни, фейковых предложений купить дефицитные товары (маски, антисептики). Теперь угрозы стали еще более продвинутыми.

Так, преступники усовершенствовали sextortion — популярный вид шантажа с использованием записи интимных видео с веб-камеры и экрана, которые доказывают увлечение жертвы порноконтентом. Если ранее злоумышленники угрожали разослать запись по всем контактам, то сейчас они также обещают заразить COVID-19 пользователя и всех членов его семьи, если он не заплатит выкуп.

Как правило, жертва теряется, впадает в панику и переводит средства на криптокошелек преступника. Однако следует помнить, что это не дает никаких гарантий. Скорее всего, вымогатель не остановится и будет требовать все большие суммы.

Наиболее эффективны в таких случаях превентивные меры. При этом постоянно заклеивать веб-камеру неудобно, особенно сейчас, когда большинство пользователей работают и учатся в дистанционном режиме и часто используют ее для участия в онлайн-мероприятиях.

Eset рекомендует использовать комплексные антивирусные решения с дополнительными модулями (антиспам, антифишинг, защита e-mail), а также с возможностью ограничить доступ посторонних к веб-камере устройства и браузеру.



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