ВТБ заявил о случаях мошенничества при оформлении цифровых пропусков

ВТБ зафиксировал первые случаи мошеннических действий в рамках оформления QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и области в период пандемии коронавируса. Аферисты под видом социальных работников обращаются к банковским клиентам, особенно – людям пожилого возраста, с предложением «помочь» оформить необходимое разрешение. При этом истинной целью звонка является получение персональных данных собеседника для их дальнейшего преступного использования.

Первые случаи подобного телефонного мошенничества были отмечены в начале текущей недели. Звонки поступили нескольким клиентам ВТБ, о чем они незамедлительно сообщили в наш контакт-центр. Благодаря совместным усилиям клиентов и банка случаи утечки конфиденциальных данных третьим лицам были предотвращены. ВТБ предпримет все необходимые действия по передаче этой информации в правоохранительные органы для дальнейшей проверки.

Банк благодарит клиентов, проявивших бдительность и гражданскую ответственность в борьбе с недобросовестными гражданами, которые гонятся за обманом и наживой в столь непростой период.

ВБТ подчеркивает, что ни один из российских банков не имеет отношения к оформлению QR-кодов или каких-либо специальных пропусков для передвижения по Москве и другим городам России в период пандемии COVID-19. Подобные мероприятия проводятся исключительно органами власти российских регионов.