Выручка Atos за 2019 год составила 11,6 млн евро

Atos опубликовала финансовые итоги прошедшего года. Выручка компании за прошедший год составила 11,588 миллионов евро, при органическом росте в 1,4%, обеспеченным по большей части направлениями облачных вычислений, больших данных и кибербезопасности.

Операционная маржа составила 1,190 млн евро или 10,3% от выручки по сравнению с 9,8% в 2018 г. при сопоставимых структурах и постоянных обменных курсах. Каждое подразделение внесло свой вклад в повышение операционной маржи: департамент инфраструктуры и IT-сервисов получил выгоду от автоматизации и программы RACE, департамент бизнес-приложений и платформ — от синергии затрат с Syntel, а департамент больших данных и кибербезопасности — от линейного роста. Также традиционно были оптимизированы глобальные корпоративные расходы.

Несмотря на снижение объема подлежащих автоматическому продлению контрактов, в 2019 году коммерческое развитие компании было в особенности активным. Новые подписанные заказы достигли суммы в 12,2 млрд евро, что представляет собой соотношение новых подписанных заказов к выручке на уровне 106% по сравнению с 111% в 2018 году при при сопоставимых структурах и постоянных обменных курсах. В течение четвертого квартала данное соотношение достигло 121%.

Чистая прибыль от продолжающейся деятельности, приходящаяся на долю компании, составила 414 млн. евро, а нормализованная чистая прибыль, приходящаяся на долю компании, достигла 834 млн. евро. Базовая и разводненная прибыль на акцию выросла до €3,4, а нормализованные показатели — до €7,74.

За 2019 год свободный денежный поток достиг 605 млн. евро, без учета 37 млн евро дополнительных доходов, относящихся к конвертируемым облигациям (ОЕB).

Эли Жирар, главный исполнительный директор Atos, отметил: «2019 год был успешно завершен органическим ростом на 2% в четвертом квартале, что было обусловлено успехами в направлениях облачных вычислений, больших данных и кибербезопасности. Мы также повысили операционную маржинальность в 2019 году и обеспечили свободный денежный поток более 600 млн. евро. Я горжусь преданностью команды Atos, сумевшей достичь таких результатов. С приобретением Syntel и выделением Worldline, завершенными в начале февраля на очень выгодных условиях, Atos сделал первый шаг к переориентации в исключительно цифрового игрока, в то же время защитив интересы акционеров и сохранив полную финансовую гибкость. Теперь Atos готов перейти к следующему шагу. 2020 год станет для нас годом захватывающих преобразований, дальнейшей оптимизации бизнеса и выполнения финансовых целей. Компания переходит к отраслевому подходу, привлекая и развивая наивысший уровень экспертизы в каждой отрасли, обновляя портфель предложений и готовых решений, чтобы и дальше повышать уровень качества услуг и развивать культуру клиентоориентированности. Приобретя такую финансовую гибкость по итогам 2019 года, теперь мы рассматриваем возможность дополнительных приобретений для поддержки и ускорения цифровой трансформации, а также удовлетворения запросов рынка в области кибербезопасности и декарбонизации.

В 2020 году группа ставит перед собой следующие цели по своим 3 ключевым финансовым критериям. Выручка: органический рост примерно 2%; уровень операционной маржи: от +20bp до +40bp по сравнению с 2019 г.; свободный денежный поток: примерно 700 млн. евро.