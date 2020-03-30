Сервис ClickChat представил версию для быстрого запуска интернет-бизнеса

Российский стартап ClickChat – разработчик сервиса для быстрого создания лендингов all-in-one, где центральное место занимает чат-бот, создал специализированную версию своего сервиса для моментального запуска или переноса уже существующего розничного бизнеса в интернет. Прежде всего, этот сервис будет полезен небольшим компаниям и индивидуальным предпринимателям.

Инновационный сервис ClickChat является оптимальным и экономически выгодным инструментом для создания «умного» лендингового сайта, где основную функцию интерактивного общения с клиентами берет на себя интеллектуальный автоматизированный чат-бот. Более того, в данный сервис встроены все необходимые механизмы, позволяющие обеспечивать продажи, а также маркетинговую составляющую.

Одним из примеров эффективности сервиса ClickChat является его использование в бизнесе по продаже детских велосипедов. Так, с помощью сервиса заказчик всего за один день кардинально изменил и запустил новую для него модель работы, сделав ставку на продажи в интернете. В кратчайшие сроки это позволило ему увеличить оборот более, чем в три раза. При этом, с одной стороны, была значительно снижена стоимость привлечения клиентов, а с другой, – сокращена и перераспределена нагрузка на ключевых менеджеров компании.

В настоящее время сервис ClickChat представляет собой готовый инструмент для быстрого создания интернет-магазина, с возможностью приема платежей он-лайн через основные платежные системы. При этом путь посетителя по сайту прост и понятен, что, в сочетании с наглядностью представленных в каталоге товаров, прозрачностью системы оплаты и доставки, удобством интерактивного помощника, приводит к быстрому принятию клиентом решения о покупке (24/7, и без географических ограничений).

Стоимость подписки на сервис ClickChat для компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей невысока – от 7 000 руб. За эти деньги пользователь сервиса получает полноценный сайт, центром которого является интеллектуальный чат-бот, отвечающий на вопросы посетителей о доставке, акциях, вариантах и параметрах товара. Кроме того, в сервис встроены бесплатные инструменты стимулирования покупки и продвижения (продающий баннер, перенаправляющие кнопки в Instagram, ссылки на видео-обзоры, каталог и отзывы покупателей).

«Сегодня в условиях предпринимаемых правительством карантинных мер, массового перехода на дистанционную работу и сокращения возможностей вести традиционный оффлайн- и онлайн-бизнес, мы считаем важным поддержать предпринимателей, предложив им простой, эффективный и недорогой инструмент для сохранения и, возможно, даже увеличения их доходов, – сказал Игорь Заболотских, основатель компании-разработчика сервиса ClickChat. – Наш сервис позволяет за считанные часы переформатировать или даже начать новый интернет-бизнес. С его помощью практически любой предприниматель сможет максимально полно использовать возможности интернета и передовые технологии, чтобы минимизировать негативный экономический эффект. Уверен, что ClickChat позволит предприятиям малого и среднего бизнеса в сложной ситуации не только оставаться на плаву, но и сделать свою работу по-настоящему продуктивной – и сегодня, и в будущем. Словом, давайте не опускать руки, тем более, что для этого у нас есть все возможности».