Переиздан учебник «Основы технологий баз данных» от Postgres Professional

С 27 марта в продажу поступит второе расширенное издание учебника «Основы технологий баз данных», разработанного компанией Postgres Professional.

Книга поможет решить проблему устаревающих знаний, которые получают студенты во время обучения в вузах. Высшее образование не успевает меняться с учетом темпов развития индустрии, и к завершению курса полученная учащимися информация часто теряет свою актуальность.

Ведущим автором учебника «Основы технологий баз данных» стал Борис Асенович Новиков, доктор физико-математических наук, профессор департамента информатики Высшей школы экономики в Санкт Петербурге.

Особенность учебника в том, что в качестве практического примера в нем используется свободно распространяемая версия СУБД PostgreSQL. Это дает возможность не только научиться использовать СУБД, но и познакомиться с ее внутренним устройством и процессом разработки. В новом учебнике рассматриваются структуры хранения данных, алгоритмы поиска данных и конкурентного доступа к ним, дополнительные возможности языка SQL, средства поддержки целостности данных и обеспечения надежности. Также рассмотрены средства программирования серверов баз данных, средства расширения функциональности PostgreSQL, параллельных и распределенных систем баз данных.

Учебник предназначен для студентов начальных курсов классических и технических университетов, а также других вузов, имеющих базовую подготовку по программированию, передовым технологиям разработки систем управления баз данных (СУБД).

Издание будет доступно в интернет-магазинах Ozon, «Лабиринт» и книжных сетях «Московский дом книги», «Библио Глобус» и др.