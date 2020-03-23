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Предприниматели смогут вносить данные в торговый реестр онлайн

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

На mos.ru появился новый сервис — благодаря ему предприниматели смогут вносить данные в торговый реестр онлайн. Теперь бизнесменам, которые занимаются торговлей и поставкой товаров, не нужно посещать управу, чтобы внести или скорректировать данные о принадлежащих им объектах.

С появлением нового сервиса они смогут в любое удобное для себя время проверить, верно ли указана информация об их объектах в московском торговом реестре, и при необходимости оперативно внести изменения по каждому конкретному объекту. Кроме того, сервис позволит значительно сократить представителям бизнеса бумажную работу.

«Цифровизация упрощает межведомственные согласования, экономит предпринимателям силы и время. Уже сейчас на портале mos.ru им доступно больше 220 онлайн-услуг и сервисов», — отметила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.

Чтобы подать сведения в торговый реестр онлайн, достаточно войти в личный кабинет юридического лица на mos.ru и воспользоваться новой услугой. Сервис разработан Департаментом информационных технологий и Департаментом торговли и услуг.

«Раньше процесс был организован так: предприниматель собирал пакет документов и шел с ним в управу. Там бумаги сканировали, и специалисты заполняли необходимые заявления. Все это отнимало значительное время и у представителей бизнеса, и у сотрудников органов исполнительной власти. Теперь подать сведения в торговый реестр Москвы можно без личного присутствия в любой удобный момент из любой точки мира, где есть выход в интернет», — отметили в пресс-службе Департамента информационных технологий.

Учет по всем хозяйствующим субъектам Москвы ведется в Единой городской автоматизированной системе информационного обеспечения и аналитики потребительского рынка (ЕГАС СИОПР).

Благодаря новому сервису сведения из ЕГАС СИОПР автоматически отображаются в личном кабинете юридического лица во вкладке «Торговый реестр». Пользователь при первом заходе может подтвердить сведения о своих торговых объектах либо изменить их, добавить новые или сообщить о закрытии ранее зарегистрированных.

В Департаменте торговли и услуг пояснили, что все необходимые для торгового реестра сведения (наименование юрлица, ИНН, КПП, организационно-правовая форма и другие) заносятся в личный кабинет и подтверждаются при межведомственном взаимодействии с Федеральной налоговой службой.

Предприниматель видит данные о своих торговых объектах, при необходимости корректирует их и отправляет изменения на проверку прямо из личного кабинета. Сведения поступают в ЕГАС СИОПР и направляются на согласование в управу и префектуру. Уже на этом этапе сокращается количество технических ошибок, которые допускают при ручном наборе данных.

При обнаружении неточностей специалисты управы могут скорректировать сведения и с комментарием направить в личный кабинет пользователя на подтверждение. Выверенная информация автоматически попадает в торговый реестр города Москвы.

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