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Ростех займется развитием функционала ЕИС в сфере закупок

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«РТ-Проектные технологии», дочернее предприятие Ростеха, заключило контракты на разработку дополнительного функционала и поддержку Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). Функциональный заказчик – Федеральное казначейство.

Проектное подразделение Ростеха в качестве генерального подрядчика продолжит реализацию требований принятых нормативных правовых актов, а также перевод ЕИС на свободное программное обеспечение. Напомним, «РТ-Проектные технологии» в соответствии с распоряжением правительства в 2017 году стало единственным исполнителем работ по развитию и сопровождению ЕИС.

«Понимая всю важность бесперебойной работы ЕИС, нам предстоит обеспечить, суммарно по всем функциональным сервисам, одновременную работу более 70 тыс. пользователей в закрытой части ЕИС. Кроме этого, в соответствии с государственным контрактом, «РТ-Проектные технологии» должны будут обеспечить не только хранение ежесуточно 14 Гб данных, но и ежесекундную загрузку в среднем 1,5 тыс. документов официального сайта ЕИС», – сказал генеральный директор «РТ-Проектные технологии» Сергей Ярош.

Внедрение новшеств в ЕИС будет осуществляться поэтапно по графику, разработанному совместно с заказчиком. Эта ступень развития ЕИС включает в том числе расширение функционала электронного актирования. Также планируется обеспечить в Личном кабинете поставщика и заказчика функционал по созданию документа о приемке в электронной форме с возможностью формирования и просмотра сведений об объеме выполненных работ. У заказчика появится возможность автоматического формирования информации об исполнении контракта на основании документа о приемке в электронной форме.

Среди задач, поставленных заказчиком перед «РТ-Проектные технологии» – организация отчета для осуществления мониторинга закупок российского и импортного оборудования для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в соответствии с перечнем поручений Президента РФ от 04.12.2019 № Пр-2472 иприказом Минпромторга России от 27.12.2019 №5101.

«Крайне важно, что станет возможным указать страну происхождения товара или услуги при формировании информации о контракте, а также при формировании документа о приемке. Данная функция позволит с высокой точностью собирать аналитическую отчетность по результатам проведения закупочных процедур», – отметил Сергей Ярош.

Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) в интересах Казначейства России – высоконагруженная бизнес-критичная государственная система, взаимодействующая с большим числом внешних систем и контрагентов и объединяющая всю BIG DATA госзакупок. Объем заключаемых контрактов и договоров, размещаемых ежегодно в ЕИС, составляет порядка 27.9 трлн. руб., в сутки обрабатывается 300 млн. транзакций, работает более 2.7 млн. активных пользователей. Система интегрирована с более 200 внешними системами и содержит около 960 TB сведений о закупках.

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