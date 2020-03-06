Pipedrive выходит на российский рынок CRM

Pipedrive сделала свою первую покупку, приобретя платформу для email-рассылок Mailigen. Рига станет пятым центром развития Pipedrive, где начнется разработка новой версии программного обеспечения, сочетающей в себе функциональность продаж и маркетинга, а офис Mailigen в Санкт-Петербурге откроет для компании восточное направление в развитии.

По словам председателя и соучредителя Pipedrive Тимо Рейна, решение Mailigen способствует достижению цели Pipedrive — предоставить лучшие и наиболее простые в использовании инструменты на каждом этапе процесса продаж, от поиска и развития контактов до завершения транзакций и удержания клиентов.

«Продажи и маркетинг идут рука об руку, а добавление технологии автоматизации маркетинга Mailigen в платформу Pipedrive позволяет нашим клиентам еще проще и быстрее устанавливать эффективные контакты с клиентами и держать их в курсе новых предложений», — отметил Тимо Рейн.

«Мы очень надеемся, что покупка Pipedrive откроет путь для новой тенденции выхода, которая оживит инвестиции начинающих экосистем и создание рабочих мест», — сказал Янис Розенблатс, соонователь Mailigen.

В ближайшие месяцы Pipedrive и Mailigen сосредоточатся на интеграции своих технических решений и бизнеса, и скоро будет выпущен мощный новый продукт.

Все сотрудники Mailigen присоединяются к команде Pipedrive, насчитывающей более 630 человек, представляющих почти 50 разных национальностей. Pipedrive планирует набирать разработчиков и других специалистов в рижскую команду.

В российской команде будет 7-10 человек, которые за год должны подготовить информационную и аналитическую платформу для масштабного выхода на рынок в 2021 г. Это будут глубинные интервью с пользователями, обучающие мероприятия и мастер-классы по использованию продукта. В планах пока нет покупки других локальных игроков, однако развитие офиса может быть стремительным как по числу людей, так и по городам. Не исключено, что отделения появятся не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и в некоторых городах-миллионниках.

По словам Яниса Розенблатса, до сделки Pipedrive не смотрели в сторону России в силу особенностей и специфики рынка. Клиенты находят компанию сами и используют сервис даже без русскоговорящей поддержки. Однако теперь у Pipedrive есть сильный партнер в лице компании Mailigen с успешным опытом вывода на рынок платформы для email-раcсылок Mailigen. Поэтому ожидается, что работа в российском направлении будет успешной и масштабной.

«На данный момент на российском рынке есть два агрессивных игрока — это Amo.CRM и "Битрикс24", а также довольно известный "Мегаплан". Не берем в расчет нишевых представителей и международных гигантов, то есть их удельный вес совсем невысокий. Согласно последним исследованиям, доля внедрений CRM в российском бизнесе сейчас достигает всего 14%. Учитывая, что примерно 40% компаний в России цифровизованны, то для нас это не просто перспективный рынок, а важная часть стратегического развития. Ежегодно рынок CRM в России прирастает на 5-10%, это одна из наиболее динамично растущих ниш. Поэтому мы готовим серьезные ресурсы и команду для масштабной кампании. В наших планах войти в тройку лидеров рынка», — сказала Юлия Савицкая, генеральный директор «Майлиген.ру».

Приобретение Mailigen было первой покупкой Pipedrive за 10-летнюю историю.