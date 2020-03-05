Group-IB заблокировала более 77 тысяч нелегальных источников трансляции боев UFC

Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, с начала 2019 г. выявила и заблокировала более 77 тыс. ссылок на нелегальные трансляции и записи поединков UFC, международной спортивной организации, проводящей соревнования по смешанным единоборствам во всем мире. Наибольшей популярностью в указанный период у пиратов пользовался бой на турнире UFC 242 между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье, а самым масштабным каналом продвижения пиратского видео в России стали социальные сети.

Круглосуточный мониторинг и блокировка нелегального видео-контента с боями UFC ведется командой Group-IB Anti-Piracy в рамках подписанного в октябре 2018 г. соглашения между UFC и Group-IB о противодействии интернет-пиратству в России. С начала прошлого года суммарно было заблокировано 77364 ресурса, содержащих прямые трансляции, записи поединков или пресс-конференции бойцов UFC. Наибольшее количество нарушений (54%) было обнаружено в социальных сетях.

«Сотрудничество с Group-IB по защите контента UFC очень эффективно и помогло существенно сократить уровень пиратства трансляций UFC в России, — сказал вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский. — Существенным фактором также стало сотрудничество UFC с Роскомнадзором, который следит за соблюдением норм и требований по защите интеллектуальной собственности в стране и предпринимает меры по защите интересов правообладателей. Мы надеемся и дальше развивать нашу деятельность по борьбе с незаконными спортивными трансляциями, которые наносят огромный ущерб российскому спорту».

Самым «урожайным» месяцем по количеству заблокированных экспертами Group-IB Anti-Piracy ссылок стал сентябрь, на него пришлось почти 40% от общего числа устраненных ресурсов — более 30 тыс.

Помимо UFC 242, в результате которого было заблокировано 4353 ссылки на нелегальный контент, самыми «пиратируемыми» турнирами стали: UFC 246: главный бой Макгрегор против Серроне (18 января 2020 г.); 2393 ссылки на нелегальный контент заблокировано; UFC 234: главный бой Адесанья против Силвы (10 февраля 2019 г.); 2265 ссылок на нелегальный контент заблокировано; UFC 240: главный бой Холлоуэй против Эдгара (27 июля 2019 г.); 1562 ссылки на нелегальный контент заблокировано; UFC 239: главный бой Джонс против Сантоса (07 июля 2019 г.); 1152 ссылки на нелегальный контент заблокировано.

В то же время команда Group-IB Brand Protection обнаружила более 300 нарушений с нелегитимным использованием имен бойцов UFC в социальных сетях, в первую очередь в Instagram. Большинство из обнаруженных аккаунтов пользовались образами звезд UFC в рекламных целях, например, для продвижения услуг нелегальных букмекерских контор. Некоторые публикации, обнаруженные экспертами Group-IB в Instagram, заманивали пользователей на мошеннические сайты, такие как онлайн-казино, или вымогали персональные данные под предлогом розыгрыша автомобилей или других ценных призов. Чаще всего мошенники использовали имена Хабиба Нурмагомедова, Конора Макгрегора, Дастина Порье, Тони Фергюсона и Забита Магомедшарипова.

«Онлайн-пираты зарабатывают миллионы на организации нелегальных ретрансляций спортивных соревнований, краже официальных видео и незаконном использовании имен звезд спорта, — отметил Андрей Бусаргин, директор департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB. — Пользуясь доверием фанатов, злоумышленники пытаются вовлечь их в мошеннические схемы, которые продвигаются за счет громких имен спортсменов и тем самым наносят ущерб их личным брендам. Действия Group-IB по защите бренда и контента делают “работу” мошенников экономически невыгодной. UFC вносит существенный вклад в борьбу с пиратством в России, наша совместная борьба с кибермошенниками делает жизнь миллионов поклонников лиги в стране более безопасной, уберегая их от токсичных ресурсов, на которых они могут стать жертвами мошенничества, скомпрометировать свои данные или подцепить вирусное ПО».

В целом, как уже отмечала Group-IB, популярность легальных стриминговых и видеохостинг-сервисов в России растет: в прошлом году компания впервые за пять лет зафиксировала снижение объема рынка онлайн-пиратства. Все больше пользователей предпочитают высокое качество картинки, бесперебойные трансляции без навязанной рекламы, редиректов и вероятности подцепить вирус на подозрительном ресурсе.