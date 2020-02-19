«Диас-К» автоматизировала документооборот дилерской сети

«Диас-К», генеральный дистрибьютор «Инкотекс» по распространению тахографов в России, запустила сервис юридически значимого документооборота на базе готового решения «DiState: Оператор ЭДО». Компания «Диас-К» не только перевела документооборот дилерской сети в электронный формат, но и помогла другим компаниям сэкономить время и деньги.

В сервисе ЮЗЭДО агенты «Диас-К», их клиенты и другие компании обмениваются УПД, счетами-фактурами, актами, накладными и прочими документами быстро и безопасно. Форматы, процессы подписания и передачи соответствуют требованиям контролирующих органов, а значит документы в системе юридически значимы и имеют статус оригинала.

Денис Власов, «Диас-К», отметил: «Так или иначе весь бизнес цифровизируется — кто-то вынужден, потому что государство вводит новые требования, а кто-то самостоятельно принимает такое решение. Мы решили перевести документооборот в электронный вид, в первую очередь, для собственного удобства, а возможность помочь другим компаниям с ЭДО и немного на этом заработать — это уже приятный бонус. В наших дальнейших планах также интеграция КЭП в кассовые аппараты для автоматической отправки данных в систему мониторинга маркируемых товаров. Список таких товаров растет, поэтому мы намерены модернизировать ККТ «Меркурий», чтобы они были полностью готовы к работе по новым правилам.

При выборе решения для автоматизации собственного документооборота и реализации сервиса ЮЗЭДО в статусе оператора ЭДО мы остановились именно на «DiState: Оператор ЭДО», потому что оно позволило нам в кратчайшие сроки организовать собственную площадку ЮЗЭДО как новое направление бизнеса без затрат на разработку, тестирование и расширение ИТ-отдела».

Новый сервис «Диас-К» предлагает ряд дополнительных инструментов, которые упрощают работу пользователей — возможность установки прав доступа и ролей в системе, формирование протокола передачи документа, группировка контрагентов и многие другие.

Функциональные возможности системы, в том числе гибкая настройка тарифов, позволяют «Диас-К» конкурировать с другими сервисами, привлекая даже небольшие компании, для которых электронный документооборот раньше был недоступен из-за высоких цен.

Создание и развитие независимого сервиса ЮЗЭДО — это новая и перспективная сфера для «Диас-К», но полноценное функционирование площадки было бы невозможным без разрешительных документов со стороны ФНС. Процесс получения паспорта доверенного оператора ЭДО во многом упростила консультационная поддержка компании-разработчика «ДиСтэйт». Вместе с «DiState: Оператор ЭДО» «Диас-К» получила четкий план действий, как избежать ошибок при оформлении необходимых документов для получения статуса Оператора ЭДО. Также «ДиСтэйт» оказывает полноценную техническую поддержку специалистов «Диас-К» и предоставляет актуальные обновления решения.

Екатерина Михайлова, «ДиСтэйт», отметила: «Компании из разных сфер деятельности хотят перевести в цифру свои документы и это понятно, потому что уже сегодня для устройства на работу не нужна бумажная трудовая книжка, а документы на квартиру можно оформить онлайн. Чем раньше бизнес модернизирует свои процессы, тем легче ему будет в дальнейшем. Из наших продуктов можно построить такую архитектуру электронного документооборота, которая будет учитывать индивидуальные потребности предприятия. А если нужно что-то дополнительное, мы разрабатываем новый функционал под заказчика. Учитывая деятельность «Диас-К», «DiState: Оператор ЭДО» стал самым удобным вариантом — дилер сам избавился от бумажной рутины и помог своим контрагентам автоматизировать документооборот. Процесс развертывания не занял много времени, потому что решение тиражное, и мы его постоянно поддерживаем в актуальном состоянии. В дальнейших планах «Диас-К» автоматизировать передачу данных в «Честный знак» о маркируемых товарах, для этого у нас тоже есть готовый модуль».