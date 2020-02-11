«Телесвязь» создала систему радиосвязи на Чиркейской ГЭС

«Телесвязь» объявила об успешной реализации проекта по созданию системы радиосвязи на Чиркейской ГЭС, включая создание технологической сети радиосвязи стандарта DECT.

На Чиркейской ГЭС (Дагестан) отсутствовала система радиосвязи. Бетонные стены технологических помещений и перекрытия препятствовали работе радиостанций внутри помещений, что создавало трудности в работе эксплуатационного и ремонтного персонала ГЭС.

Основной целью проекта было создание системы беспроводной связи в производственных помещениях и на технологических площадках Чиркейской ГЭС. Система радиосвязи должна была охватить производственные, административные и вспомогательные помещения станции, ОРУ (Открытое распределительное устройство), прилегающие территории и повысить доступность персонала оперативной службы, администрации, службы безопасности, ремонтных бригад с требуемым качеством и надежностью, предъявляемыми к беспроводной связи.

Для создания системы радиосвязи были выбраны решения компании Unify Communications, показавшие максимальное соответствие потребностям заказчика и отвечающие задачам дальнейшего роста и развития организации. Исполнителем проекта была выбрана компания «Телесвязь», один из ведущих партнеров Unify в России.

Для обеспечения внутристанционной голосовой связью используется система Openscape 4000. Оперативно-диспетчерская связь начальника смены станции (далее – НСС) с оперативными и производственными службами Чиркейской ГЭС осуществляется с помощью коммутатора, организованного на базе Openscape 4000 посредством IP-выноса.

Openscape 4000 – это современная IP-система реального времени, сочетающая преимущества IP-связи и функции систем связи с канальной коммутацией, обеспечивающая более высокий уровень надежности по сравнению с решениями, построенными исключительно на базе технологии TDM. Создание беспроводного сегмента телефонной сети потребовало установки 39 базовых станций стандарта DECT. В результате, организованное покрытие обеспечило надежную связь на всей территории Чиркейской ГЭС.

В процессе реализации проекта команда специалистов компании «Телесвязь» осуществила подготовку персонала заказчика. Ответственные сотрудники технической службы были полностью ознакомлены с особенностями конфигурирования и обслуживания системы. В процессе реализации проекта специалисты компании «Телесвязь» учли пожелания заказчика и оказали содействие сотрудникам организации в настройке необходимых правил обработки вызовов, включая переадресацию, запреты звонков и правила объединения сотрудников в группы.

Дальнейшая эксплуатация, сопровождение и модернизация оборудования производится при поддержке со стороны компании «Телесвязь».

Организация единой инфраструктуры связи на современной телекоммуникационной платформе позволила обеспечить оперативную работу сотрудников ГЭС, расширить возможности телекоммуникационной сети одновременно со снижением затрат.

Все специалисты имеют персональный короткий номер, что позволяет им в своей работе взаимодействовать внутри организации, а также обеспечивает существенную экономию средств и времени. Современная УАТС Openscape 4000 позволяет организации использовать IP-телефонию для любых междугородних и международных вызовов для дальнейшего сокращения расходов.

Результатом выполнения проекта построения сети радиосвязи стандарта DECT стало: полнодуплексная голосовая связь надлежащего качества; единый план нумерации и поддержка основных функциональных возможностей с УПАТС Чиркейской ГЭС (в том числе установление соединения в обе стороны, передача вызова, переадресация, выход на внешние каналы связи); гибкая конфигурация связей и приоритетов абонентов; быстрая установка стационарных микросотовых телефонов для обеспечения технологической связью ремонтно-восстановительных бригад; проведение сеансов конференцсвязи НСС с оперативным персоналом выборочно или в целом для управления в нештатных ситуациях с возможностью реализации технологии Push-to-tаlk (PTT) и записью переговоров; проведения сеансов конференцсвязи начальником караула с сотрудниками ВОХР как выборочно, так и со всем составом для управления действиями в нештатных ситуациях; взаимодействие оперативной службы, службы безопасности, службы пожарной охраны по линии ГО и ЧС.