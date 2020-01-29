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Cisco предложила комплексную архитектуру ИБ для промышленного интернета вещей

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Cisco упростила инфраструктуры, включающие оборудование разных производителей, множество источников данных и производственных объектов, предложив простые решения кибербезопасности Интернета вещей, которыми можно управлять на любом из шлюзов, коммутаторов или маршрутизаторов Cisco, и объединив сквозную информационную безопасность с упрощенным управлением данными.

Основные инновации архитектуры IoT-безопасности Cisco.

Защита ресурсов в промышленных сетях. Cisco Cyber Vision — первое программное решение информационной безопасности для автоматического обнаружения производственных объектов, реализованное на базе портфолио промышленного Интернета вещей Cisco Industrial IoT (IIoT). Cisco Cyber Vision анализирует трафик от подключенных производственных объектов, создает политики сегментации для решений Cisco ISE и DNA Center, препятствующие горизонтальному перемещению угроз в операционной среде, и, используя аналитику угроз Cisco Talos, осуществляет в реальном времени мониторинг угроз кибербезопасности для производственных объектов и процессов, влияющих на время работоспособности, производительность и безопасность.

Стратегическое управление данными (Data Governance) от границы до мультиоблака. В сочетании с промышленными сетями Cisco решение Cisco Edge Intelligence упрощает получение данных на границе сети. Оно упорядочивает доставку данных в мультиоблако и локальным получателям, повышая конкурентоспособность организации и помогая бизнесу улучшить управление данными на критических этапах их жизненного цикла от старта до финиша.

«Любые изменения в конфигурации устройств и подключений должны оперативно выявляться, оцениваться с точки зрения уязвимости, и по ним необходимо принимать соответствующие меры, — сказал Сид Сниткин (Sid Snitkin), вице президент ARC Advisory Group. — Объединяя ИТ и ОТ в рамках центров управления информационной безопасностью, Cisco предлагает комплексную защиту с продвинутым выявлением аномалий и встроенным анализом угроз».

«Чтобы обезопасить свои технологические секреты, снизить риски киберугроз и оптимизировать производственные процессы, организациям необходим полный наглядный обзор самых разнообразных сетевых сред», — отметила Лиз Чентони (Liz Centoni), старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения компании Cisco, занимающегося разработкой облачных, вычислительных и IoT-систем.

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