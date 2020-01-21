Умные колонки с Алисой научились вызывать такси

«Яндекс» объявил о том, что с помощью умных колонок с Алисой теперь можно вызвать такси — достаточно попросить об этом голосового помощника. Алиса сама сделает заказ и сообщит, когда водитель будет у подъезда.

Заказать машину через умную колонку можно просто голосом, не отрываясь от домашних дел. Для этого даже не понадобится смартфон. Достаточно сказать: «Алиса, вызови такси». Она уточнит, откуда и куда нужно добраться, и назовёт условия поездки. А если попросить — поменяет тариф и форму оплаты. Чтобы сэкономить время, можно уточнить все подробности: например, «Алиса, закажи такси на работу по тарифу «Комфорт плюс». Оплата картой». Она повторит условия поездки, чтобы убедиться, что всё верно, а потом отправит заказ в «Яндекс.Такси».

Пока такси не подъехало, можно заниматься своими делами. Алиса скажет, когда пора будет выходить, и сообщит номер машины. После выхода на улицу следить за заказом можно в смартфоне. Если человек указывал свой логин в приложении Такси, он увидит свой заказ там. А если нет, поможет приложение Яндекс, где тоже живёт Алиса. Если машины около дома не окажется, можно спросить: «Алиса, где водитель?» — и она покажет машину на карте.

Новая возможность доступна в «Яндекс.Станции», «Станции Мини», а также в умных колонках Irbis A и Prestigio SmartMate — во всех этих устройствах есть голосовой помощник Алиса. Заказать такси голосом можно и через мобильные приложения «Яндекс» и «Яндекс.Навигатор».