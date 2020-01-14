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DataLine перезапустила катастрофоустойчивое облако на базе СХД Infinidat

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

DataLine объявила о перезапуске катастрофоустойчивого облака на базе СХД Infinidat, в основе которого — географически распределенный кластер виртуализации VMware на базе двух площадок OST и NORD. Расстояние между площадками 33 км. Все элементы кластера продублированы на двух площадках. Между СХД настроена синхронная репликация, благодаря чему на второй площадке работает идентичная копия виртуальной машины. При выходе из строя одной из площадок клиент сможет переключиться на резервную без потери данных (RPO=0). При этом перерыв в работе сервиса составит не более 3 минут.

Клиентами катастрофоустойчивого облака DataLine уже являются банки, ритейлеры, e-commerce — все те бизнес-направления, для которых каждая минута простоя влечет за собой существенные финансовые и репутационные потери.

В обновленном решении используются СХД Infinidat InfiniBox. Решение обеспечивает высокую доступность хранения данных, в случае выхода из строя дисковых томов InfiniBox может самостоятельно переключиться на их копии на резервной площадке.

У InfiniBox удобный интерфейс, который упрощает первоначальную настройку и последующую эксплуатацию. Рабочие показатели каждой СХД, помимо инженеров DataLine, удаленно отслеживают выделенные специалисты Infinidat. Это помогает максимально оперативно получать помощь вендора в случае проблем с оборудованием.



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