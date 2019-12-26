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Банк «Открытие» запустил сервис Swatchpay

ИТ в банках Техника

Банк «Открытие» совместно с Mastercard и швейцарским часовым брендом Swatch предложил своим клиентам новый сервис бесконтактных платежей Swatchpay. Теперь держатели карт Mastercard банка «Открытие» смогут оплачивать любые покупки в одно касание часами Swatch.

В соответствии с партнерским соглашением, сервис Swatchpay доступен только держателям карт Mastercard. Его поддерживают шесть моделей из специальной коллекции Swatchpay, оснащенные спрятанными под циферблатами модулями NFC. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо установить приложение Swatchpay (доступно на iOS и Android) на свой смартфон и привязать к часам карту Mastercard банка «Открытие» в магазинах Swatch, отсканировав ее через камеру смартфона или введя данные вручную. Более подробная информация доступна на сайте Mastercard.

«Оплата покупок с помощью гаджетов пользуется все большей популярностью у наших клиентов – это быстро, удобно и безопасно. Появление нового платежного инструмента от едва ли не самого популярного во всем мире часового бренда позволит увеличить число клиентов, делающих выбор в пользу бесконтактных платежей. Россия традиционно открыта для самых смелых финансовых инноваций, и мы уверены, что наши клиенты по достоинству оценят новый сервис», – отметил Дмитрий Бочеров, начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие».

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