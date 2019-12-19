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«Интеллектуальная безопасность» получила лицензию ФСТЭК на оказание услуг по мониторингу ИБ

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«Интеллектуальная безопасность» (бренд Security Vision) объявила о получении лицензии ФСТЭК на оказание услуг по мониторингу информационной безопасности. Лицензия позволяет компании начать оказывать услуги по мониторингу информационной безопасности на базе собственного коммерческого центра мониторинга и оперативного реагирования на инциденты информационной безопасности.

Созданная «Интеллектуальной безопасностью» ИТ-платформа Security Vision является инструментом построения ситуационных центров информационной безопасности, а сама компания обладает опытом создания центров мониторинга и управления информационной безопасностью в проектах федерального масштаба, включая участие в создании крупнейшего SOC в Восточной Европе. Экспертные знания и опыт команды «Интеллектуальной безопасности» позволят оказывать услуги по мониторингу информационной безопасности в соответствии с международными стандартами.

В качестве основных услуг на базе собственного коммерческого Security Operations Center (SOC) компания «Интеллектуальная безопасность» готова предложить: мониторинг и управление событиями безопасности; управление инцидентами; расследование инцидентов; управление средствами защиты клиента (аутсорсинг эксплуатации); услуги центра «ГосСОПКА» (взаимодействие с «ФинЦЕРТ» и/или НКЦКИ).

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