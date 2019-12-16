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Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию собственную краудлендинговую платформу

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Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию собственную краудлендинговую платформу «Сберкредо», которая предоставляет компаниям малого и микробизнеса возможность получить финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов.

Чтобы зарегистрироваться как заемщик, необходимо иметь аккаунт в системе интернет-банкинга для юридических лиц «Сбербанк бизнес онлайн». Компании проходят проверки и скоринг. Только те заемщики, которые получили положительный результат, имеют возможность привлечь инвестиции на развитие бизнеса в короткие сроки и без залога. Инвесторы получают доступ к информации о компаниях, прошедших проверку, собранной из открытых источников, минимизируя тем самым время на самостоятельный поиск информации и оценку рисков. Оператором платформы являются «Технологии кредитования» — дочернее общество банка.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Популярность краудлендинга во всем мире растет. Это эффективный инструмент, который позволяет бизнесу быстро привлечь финансирование на ранней стадии, а частным инвесторам — получить повышенную доходность. На площадке ʺСберкредоʺ встречаются те, кто нуждается в денежных средствах, и те, кто готов их предоставить. Мы стремились сделать платформу как можно более демократичной и простой в использовании для физических лиц. Именно поэтому минимальная сумма инвестирования составляет всего 5 тыс. руб., что доступно всем и важно с точки зрения диверсификации рисков. Кроме того, на начальном этапе для снижения рисков максимальная сумма инвестирования в одну компанию будет ограничена суммой в 20 тыс. руб. В ближайшем будущем мы увеличим лимит максимальной суммы инвестирования до 1 млн руб.».

Чтобы стать инвестором на краудлендинговой платформе Сбербанка, нужно быть резидентом России, иметь счет в Сбербанке и быть старше 25 лет. В 2020 г. будет доступно портфельное инвестирование, при котором инвестиции разбиваются на мелкие суммы и распределяются на несколько займов. В инвестировании заемщиков может принимать участие МКК «Выдающиеся кредиты» — дочернее общество банка.

Инвесторы могут вкладывать средства в неограниченное количество проектов сроком до шести месяцев. Доходность может составить до 20% годовых, с дохода необходимо платить НДФЛ.



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