«Айтеко» внедрит защищенный мессенджер Express в комплексных проектах

Группа компаний «Айтеко» стала авторизованным партнером российского разработчика программного обеспечения Unlimited Technologies. Это позволит «Айтеко» внедрять офисное приложение Express, в том числе в рамках комплексных проектов. Решение включено в Единый реестр российского ПО и может быть использовано без ограничений в государственных компаниях.

Express является интегрированной системой коммуникаций уровня Enterprise. Решение совмещает в себе функционал традиционного мессенджера и возможность использования корпоративных ресурсов в едином интерфейсе. Механизм работы остается привычным для пользователя: интуитивно понятный интерфейс, групповые чаты и каналы, обмен текстовыми, фото- и видеофайлами, приложения для iOS/Android, Desktop и Web.

Внедрение корпоративного мессенджера Express обеспечит заказчикам безопасную коммуникацию внутри компании и внешние коммуникации с клиентами и партнерами по защищенному протоколу.

«С помощью Express можно выстраивать удобную коммуникацию внутри компании в закрытом корпоративном контуре, создавать единую среду для работы и тем самым повышать эффективность бизнес-процессов. Использование единой среды ускоряет принятие решений и повышает качество голосования в корпоративном управлении. Также мессенджер позволяет быстро информировать сотрудников, проводить опросы и получать обратную связь; обеспечивает информационную безопасность на всех уровнях за счет разграничения доступа, комплексного шифрования», – сказал заместитель генерального директора по развитию продуктовой линейки, сервисов и инвестиционной политике ГК «Айтеко» Сергей Попов.

К преимуществам Express относятся: возможность внедрять боты в корпоративной среде – для автоматизации HR- и маркетинговых процессов; наличие выделенных областей для командной работы над проектами; интеграция с публичными и облачными сервисами.

В отличие от публичных мессенджеров, использование Express позволяет полностью контролировать круг лиц, работающих с сервисом. Например, в случае с публичными мессенджерами уволившийся сотрудник имеет доступ ко всем полученным сообщениям и конфиденциальным документам, а управление Express осуществляется централизовано с возможностью подключать и отключать пользователей в любой момент времени. Доступ к той или иной информации предоставляется в соответствии с корпоративной политикой доступа.

Система защиты Express вовремя обнаруживает атаки с целью получения контроля над аккаунтом на ранних стадиях и блокирует их. Также решение запрещает резервное копирование в публичные сервисы.

«В рамках партнерства с Unlimited Technologies компания «Айтеко» будет помогать своим заказчикам качественно улучшать внешние и внутрикорпоративные коммуникации, – отметил Сергей Попов. – Мы начинаем активно внедрять Express в крупных компаниях различных отраслей экономики».