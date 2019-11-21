Faceter запустил приложение для домашнего видеонаблюдения с помощью смартфона

Faceter, предоставляющий услуги интеллектуального видеонаблюдения и облачной видеоаналитики для бизнеса, объявил о запуске в России одноименного мобильного приложения, ориентированного на массовых потребителей.

Команда Faceter завершила разработку и официально объявила о запуске одноименного мобильного приложения для массовых пользователей, которое позволяет превратить смартфон в камеру наблюдения, просматривать онлайн-трансляцию и видеоархив в облаке. Доступ к видеопотоку можно получить через веб-интерфейс или через такое же приложение на другом смартфоне.

«Разработки команды Faceter уже хорошо известны на мировом рынке среди корпоративных клиентов. Но мы стремимся к тому, чтобы прогрессивные технологии Computer Vision были также доступными для всех, а не только для крупных компаний, которые могут себе это позволить. При изучении рынка, мы пришли к выводу, что главным препятствием для широкого распространения наших технологий является инфраструктура. Часто люди не хотят или не могут ставить стационарные камеры. Это дорого и сложно. Поэтому мы разработали Faceter — это первый шаг к тому, чтобы удобное видеонаблюдение с видеоархивом могли использовать обычные люди. Для клиентов из России мы даже развернули отдельную инфраструктуру с местными партнерам — это обеспечит стабильность работы и высокую скорость доступа к видео. У нас большие планы по развитию продукта, добавлению новых функций. Сценариев ежедневной жизни, в которых он пригодится, — масса», — сказал Эдуард Костырев, исполнительный директор Faceter Russia.

Некоторые из способов применения Faceter: приложение пригодится родителям с маленькими детьми — оно заменит камеру видеонаблюдения (видеоняню), когда ребенок спит в другой комнате или остается с няней; автомобилисты могут использовать смартфон в качестве видеорегистратора для мониторинга всего, что происходит на дороге и защиты в спорных ситуациях; тому, кто ухаживает за больным родственником Faceter поможет не пропустить момент, когда нужна помощь; приложение пригодится во всех случаях, когда нужно защитить дорогое имущество. Например, позволит в реальном времени наблюдать, как идет ремонт в квартире и все ли на месте, что делают сборщики мебели или помощница по дому, когда вы находитесь в другой комнате или вышли из дома.

«Многие камеры поставляются с примитивным программным обеспечением, неудобным для пользователей. Причем ограниченная функциональность сопровождается крайне неудобным интерфейсом, с которым бывает сложно разобраться. Качественные камеры дорогие, их сложно настраивать. Наше приложение интуитивно понятно любому, кто привык пользоваться смартфоном. К тому же, с помощью Faceter не нужна даже камера — в качестве нее можно использовать обычный смартфон. В отличие от стационарных камер смартфон можно установить где угодно, как угодно, перенести в любое место и даже взять с собой в отпуск. Во многих случаях, когда человеку пригодилась бы камера, ее не решаются покупать, потому что необходимость может быть временной. Когда ситуация изменится, устройство потом просто будет пылиться в ящике. Мы даем свободу в этом отношении — Faceter по сути расширяет пользовательский опыт, открывает еще одну возможность повысить качество жизни», — сказал Эдуард Костырев.

Приложение Faceter доступно в Appstore и Google Play.