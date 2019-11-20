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Infowatch открыла офис в Казахстане

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Infowatch объявила об открытии офиса в столице Казахстана – городе Нур-Султане. В ближайших планах значительное расширение локальной партнерской сети, а также обучение партнеров и специалистов у ключевых заказчиков работе с передовыми технологиями в области информационной безопасности. Руководителем нового офиса назначен Руслан Сурмай – представитель ГК Infowatch в республике Казахстан.

Планомерное расширение присутствия на глобальных рынках и постепенное наращивание на этих рынках продаж – приоритетные стратегические задачи ГК Infowatch. Эти задачи хорошо отвечают стремлению специалистов Республики использовать только собственные или относительно-нейтральные разработки, которые могут стать прочной основой для цифровизации страны, отмечают в компании. При этом российские решения здесь в приоритете, так как российские ИТ-компании изначально осуществляют выгодный для стран-покупателей трансфер технологий. Передача технологий сопровождается серьезным техническим обучением специалистов компаний-заказчиков, помощью заказчикам в категоризации информации, которая требует защиты, обучению представителей корпораций «цифровой гигиене» и так далее.

Кроме того, по словам представителей Infowatch, применение решений компании полностью соответствует принятой в Республике в 2017 г. концепции «Киберщит Казахстана», призванной обеспечить единство подходов к обеспечению информационной безопасности государственных органов, физических и юридических лиц и направленной на скорейшую выработку механизмов предупреждения и оперативного реагирования на ИБ-инциденты.

«Казахстан – перспективный рынок для наших решений, в том числе флагманского продукта – DLP-системы Traffic Monitor, не так давно получившего сертификат ОУД-4. Системообразующие предприятия Республики постоянно ищут, анализируют и применяют самые передовые и зрелые решения, способные усилить их конкурентные преимущества и защитить информацию, составляющую коммерческую и государственную тайну. Мы уверены, что наши продукты, накопленные экспертами компетенции, знания и опыт внесут значительный вклад в развитие рынка информационной безопасности в Казахстане», – сказал Руслан Сурмай.



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