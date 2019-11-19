Группа «М.Видео-Эльдорадо» открыла свой тысячный магазин

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой и публичный онлайн-ритейлер, запустила тысячный розничный магазин, им стал гипермаркет «М.Видео» в Омске в ТЦ «Квадро».

Группа «М.Видео-Эльдорадо» за год с небольшим, с июня 2018 г., после начала интеграции «Эльдорадо», открыла 160 новых магазинов, включая 56 ребрендированных объектов «Медиамаркт». Развитие розницы обеспечивает лидерство группы в России не только на рынке бытовой техники и электроники в целом, но и онлайн. Общие онлайн-продажи компании выросли на 79% до 91 млрд руб. за девять месяцев 2019 г., доля общих онлайн продаж в обороте группы достигла 31%.

В рамках стратегии One Retail группа рассматривает магазины как естественное продолжение сайтов и мобильного приложения, объединенных одной ИТ-платформой. В магазинах «М.Видео» консультанты используют мобильные устройства с установленным на них специальным приложением (RTD, real time dealing или «сделка в режиме реального времени») для авторизации клиентов и персонального сервиса. Кроме того, каждый магазин выполняет функции пункта самовывоза интернет-заказов, сделанных на сайтах «М.Видео» или «Эльдорадо».

Группа развивает несколько форматов розницы – гипермаркеты бытовой техники и электроники под брендами «М.Видео» и «Эльдорадо» площадью 1-1,5 тыс. кв. м, концепт m_mobile, ориентированный на продажи смартфонов и другой цифровой электроники, и «Эльдорадо 600», небольшие магазины техники с самым популярным ассортиментом по минимальным ценам. Стратегия развития розницы позволяет группе охватывать разные аудитории и увеличивать долю рынка.

«Для группы "М.Видео-Эльдорадо" как для онлайн-бизнеса развитая и эффективная розничная сеть является конкурентным преимуществом – это точки прямого контакта с покупателями, важная составляющая дистрибьюторской сети и возможность для наших партнеров, производителей техники, «вживую» демонстрировать все новые технологии. Сегодня порядка 70% наших покупателей используют интернет в процессе выбора техники, и только около 5% оформляют заказы без обращения в магазин, что говорит о высокой востребованности магазинов. Более того, с открытием каждого нового магазина мы видим рост онлайн-трафика и онлайн-продаж в этом регионе или городе. Стратегия One Retail нацелена на полную интеграцию онлайн и офлайн как на стороне покупателя, так и с точки зрения бизнес-процессов, что позволит Группа расти дальше как онлайн-платформе, опираясь на эффективно работающую розницу», – отметил главный исполнительный директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Энрике Фернандес.

Магазины группы «М.Видео-Эльдорадо» представлены в 220 российских населенных пунктах во всех федеральных округах, их торговая площадь превышает 1,5 тыс. кв. метров.