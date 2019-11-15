«Умная» система Ростеха поможет губернаторам в принятии решений

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех представил информационно-аналитическую систему для ситуационных центров губернаторов. Она позволяет проводить комплексный мониторинг и анализ информации во всех сферах деятельности органов власти, прогнозировать изменение ситуации на основании полученных данных и обеспечивать информационную поддержку процессов управления. Система представлена на XII Тюменском цифровом форуме «Инфотех-2019».

Разработка включает в себя программную и интеграционную платформы, а также более сотни готовых аналитических модулей, охватывающих все сферы государственного управления. Система собирает сведения из информационных систем региона, автоматически анализирует их и отображает данные на интерактивных панелях.

Решение агрегирует и анализирует данные о научном и кадровом потенциале региона, формируя его социальный паспорт. Обрабатывает информацию от ЖКХ, сводит индикаторы эффективности операционной деятельности местных властей. Хранит и обновляет паспорта проектов (например, строительных). На основе этих и других данных цифровая система сама проводит анализ ситуации, создает прогнозы на среднесрочную и долгосрочную перспективу и формирует варианты управленческих решений для достижения целей, стоящих перед администрацией региона.

«В зависимости от решаемых задач Ростех создает ситуационные центры с разным функционалом. «Умные» системы могут предупреждать чрезвычайные ситуации, осуществлять комплексную оценку и анализ социально-экономических процессов, формировать прогнозы, предлагать варианты действий в зависимости от ситуации. Концерн «Созвездие» разработал единую методологию проектирования ситуационных центров на основе модели многоаспектного анализа данных. Система уже успешно апробирована в Воронежской области, этот опыт может легко масштабироваться на другие регионы страны», − сообщил исполнительный директор госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Пользователь имеет возможность настроить интерфейс интерактивных панелей с помощью фильтров под свои потребности и отслеживать развитие ситуации одновременно по нескольким выбранным аспектам. Есть возможность моментального переключения между панелями, на которых отображается видео, электронные карты, графики, диаграммы и текстовая документация.

В составе Ростеха разработку ведет концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника».