«Яндекс» раздал тысячу «Станций Мини» за ненужную аудиотехнику

В «Яндексе» прошла акция обмена устаревшей музыкальной техники на «Станции Мини» — новые умные колонки с Алисой. Первая тысяча получила «Станции Мини» бесплатно, остальным «Яндекс» раздал промокоды со скидкой на покупку колонки — в магазине или на «Беру». Последнюю «Яндекс.Станцию Мини» в рамках акции обменяли около 13 часов дня, то есть вся акция заняла около 3 часов.

Накануне вечером на улице выстроилась очередь из людей, которые принесли самую разную аудиотехнику — от старых патефонов до бумбоксов прямиком из 90-х. За самые необычные устройства участники акции получат в награду не только «Яндекс.Станцию Мини», но и обычную «Яндекс.Станцию», а некоторые из таких устройств «Яндекс» выставит в своем Магазине и музее, в котором и проходила сегодняшняя акция. Итоги конкурса будут подведены в течение нескольких дней.

Онлайн-продажи «Станции Мини» на «Беру» и в «Связном», а также в «Магазине Яндекса», стартуют 31 октября.