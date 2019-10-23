ZTE провела испытания модуля ZM9000 в сетях 5G

ZTE Corporation объявила об установлении соединения в стандарте 5G с использованием 5G-модуля ZM9000. Модуль работает на основе системы Snapdragon X55 5G Modem-RF второго поколения. Это событие подтверждает способность ZTE обеспечивать сквозное соединение в автономных и в неавтономных 5G-сетях.

Модуль ZTE ZM9000 покрывает частотные полосы стандарта 4G/5G трех крупнейших китайских операторов. Устройство имеет форм-фактор M.2, габариты 30x52x3,6 мм и поддерживает функцию plug-and-play. Его можно быстро настроить для работы с различными промышленными продуктами, включая камеры безопасности, 8K-телевизоры стандарта 5G и HD конференц-терминалы. 5G-модуль ZTE ZM9000 может похвастать сверхнизким энергопотреблением в режиме ожидания и разнообразием интерфейсов.

Коммерческое использование 5G-модуля ZM9000 начнется в декабре 2019 года. Он будет широко применяться в интеллектуальных продуктах, включая автономное вождение, дистанционное управление, профилактическое обслуживание роботов, HD-камеры, промышленные шлюзы и разведку нефти. Популярные сценарии использования, такие как запуск БПЛА, прямые HD-трансляции, 8K-телевещание и хранение данных в облаке, также будут модернизированы благодаря новым 5G-модулям.

В дополнение к 5G-модулям, компания также предложит серию разнообразных терминальных устройств, включая 5G-смартфоны, 5G-роутеры для помещений, уличные 5G-роутеры, мобильные 5G Wi-Fi-роутеры и 5G Ethernet-боксы. Все эти устройства будут отвечать растущим потребностям потребителей и операторов связи, которые планируют расширять как количество 5G-сервисов в будущем, так и сценарии их использования.