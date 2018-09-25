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Индексная книга (каталог) CNews*
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GE GE Digital General Electric Digital General Electric Digital Energy

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


25.09.2018 Gartner назвал Oracle лидером на рынке по росту доходов в сегменте iPaaS 1
20.01.2017 Positive Technologies обнаружила уязвимости в SCADA-системах GE Digital 1
07.07.2016 К 2030 г. в промышленный интернет вещей вложат $60 трлн 1
15.04.2003 General Electric Digital Energy: Россия - наиболее перспективный регион для развития бизнеса 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

GE и организации, системы, технологии, персоны:

Абитех 4 1
Савкин Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165120 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54550 1
Европа 24913 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8514 1
Европа Восточная 3138 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1376 1
Германия - Федеративная Республика 13172 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14784 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3293 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8573 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727835.
Создано именных указателей - 197763.
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