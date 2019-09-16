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Coalfire
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|16.09.2019
|Тестировщики, нанятые для проверки ИБ, арестованы за попытку взлома 1
Coalfire и организации, системы, технологии, персоны:
|Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1673 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54357 1
|США - Техас - Даллас 182 1
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