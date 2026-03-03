Разделы

Яуров Леонид


СОБЫТИЯ


03.03.2026 На долю российского инженерного оборудования при строительстве ЦОДов приходится 15–20% 1
06.04.2021 IBS Platformix развернула систему организации доступа посетителей для ФНКЦ ФМБА 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Яуров Леонид и организации, системы, технологии, персоны:

Базовые Решения - Platformix - Платформикс 140 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1232 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
ФМБА России - Национальный центр спортивной медицины ФГБУ НЦСМ ФМБА России 12 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34212 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4380 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3213 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74249 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32261 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1460 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19047 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9430 1
Азеев Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159109 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46247 1
Европа 24712 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9756 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4785 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32119 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10569 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10814 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8440 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422833, в очереди разбора - 726561.
Создано именных указателей - 191202.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

