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ЭксОйл Групп Черноземье Эй Би Транс
Холдинг «ЭксОйл групп», занимается покупкой подсолнечника, переработкой, трейдингом масличных и зерновых культур, портовой перевалкой и логистикой. В Холдинг входят следующие структуры: ООО «УК «ЭксОйл групп»; ООО «Черноземье»; ООО «ТД «Черноземье»; ООО «Эй Би Транс». Завод оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, позволяющим перерабатывать семена подсолнечника в объеме 2 тыс. тонн в сутки и производить ежедневно более 900 тонн масла. Реализация готовой продукции осуществляется широкому кругу потребителей в России и за рубежом. Размер активов консолидированного баланса по состоянию на январь 2023 года составил 14,7 миллиардов рублей. Выручка группы компаний Холдинга за сезон 2020 –2021 составила 16,623 миллиардов рублей, за сезон 2021–2022 – 26,402 миллиардов рублей, за 2022 – 2023 (по апрель включительно) составила 16,292 миллиардов рублей.
|26.02.2025
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