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ЭксОйл Групп Черноземье Эй Би Транс


Холдинг «ЭксОйл групп», занимается покупкой подсолнечника, переработкой, трейдингом масличных и зерновых культур, портовой перевалкой и логистикой. В Холдинг входят следующие структуры: ООО «УК «ЭксОйл групп»; ООО «Черноземье»; ООО «ТД «Черноземье»; ООО «Эй Би Транс». Завод оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, позволяющим перерабатывать семена подсолнечника в объеме 2 тыс. тонн в сутки и производить ежедневно более 900 тонн масла. Реализация готовой продукции осуществляется широкому кругу потребителей в России и за рубежом. Размер активов консолидированного баланса по состоянию на январь 2023 года составил 14,7 миллиардов рублей. Выручка группы компаний Холдинга за сезон 2020 –2021 составила 16,623 миллиардов рублей, за сезон 2021–2022 – 26,402 миллиардов рублей, за 2022 – 2023 (по апрель включительно) составила 16,292 миллиардов рублей.

 

 

 


26.02.2025 «ЭксОйл Групп» внедрила Dion для корпоративных коммуникаций 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

ЭксОйл Групп и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Холдинг - Т1 Группа 271 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10312 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 1
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Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 95 1
Спирин Антон 63 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1902 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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