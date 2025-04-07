ООО «Страйв -Таск» – российская ИТ-компания, основанная в 2024 году, специализирующаяся на разработке решений для управления проектами и задачами. Основной продукт, Strive, представляет собой интуитивно понятный сервис, созданный для эффективной организации командной работы без необходимости длительного обучения и настройки.