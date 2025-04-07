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Страйв-Таск Strive


ООО «Страйв -Таск» – российская ИТ-компания, основанная в 2024 году, специализирующаяся на разработке решений для управления проектами и задачами. Основной продукт, Strive, представляет собой интуитивно понятный сервис, созданный для эффективной организации командной работы без необходимости длительного обучения и настройки.


07.04.2025 Инструментарий Strive доступен на «Ред ОС М» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Страйв-Таск и организации, системы, технологии, персоны:

Страйв-Таск 1 1
Ред Софт - Red Soft 758 1
Google LLC 11890 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11886 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10452 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25744 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7231 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3130 1
Оповещение и уведомление - Notification 4757 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1001 1
VK RuStore - Рустор 369 1
Россия - РФ - Российская федерация 147006 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8808 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51930 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351367, в очереди разбора - 760593.
Создано именных указателей - 172350.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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