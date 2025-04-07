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Страйв-Таск
ООО «Страйв -Таск» – российская ИТ-компания, основанная в 2024 году, специализирующаяся на разработке решений для управления проектами и задачами. Основной продукт, Strive, представляет собой интуитивно понятный сервис, созданный для эффективной организации командной работы без необходимости длительного обучения и настройки.
Страйв-Таск и организации, системы, технологии, персоны:
|Ред Софт - Red Soft 758 1
|Google LLC 11890 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11886 1
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