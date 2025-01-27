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|27.01.2025
|Сервис «Торговый сбор Москва» обработал 4,5 тыс. обращений столичных предпринимателей в 2024 году 1
|19.02.2024
|Сервис «Торговый сбор Москва» обработал 2,5 тыс. обращений столичных предпринимателей в 2023 году 1
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